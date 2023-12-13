Власти переложат на искусственный интеллект жалобы на ЖКХ в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Власти Ростовской области озаботились внедрением искусственного интеллекта в свою работу. Министр цифрового развития Евгений Полуянов заявил, что ИИ пока применят в двух проектах.
Первый связан с судебной системой региона. ИИ используют на участках мировых судей. Нейросеть будет помогать составлять протоколы судебных заседаний. Полуянов охарактеризовал эту работу как нетрудную, однако затратную по времени. А потому ее хотят перепоручить нейросети.
Второй проект, где применят искусственный интеллект, связан с ЖКХ региона. Нейросеть будет работать с жалобами граждан. Ей поручат анализировать их и делить на категории.
МинЖКХ региона сетует, что получает много жалоб на свою работу, и часть обращений местных жителей может анализировать именно нейросеть. Затем ее хотят обучить отвечать на сами жалобы.
Глава региона Василий Голубев одобрил использование ИИ в работе госорганов, однако заявил, что полностью заменить чиновника нейросеть не сможет.
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