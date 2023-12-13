Власти переложат на искусственный интеллект жалобы на ЖКХ в Ростовской области

Первый связан с судебной системой региона. ИИ используют на участках мировых судей. Нейросеть будет помогать составлять протоколы судебных заседаний. Полуянов охарактеризовал эту работу как нетрудную, однако затратную по времени. А потому ее хотят перепоручить нейросети.