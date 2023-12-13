Власти прокомментировали заявления о нарушении работы роддома в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Ранее на сайте больницы появилась информация о поврежденном кабеле, но каком именно, не уточнялось. Местным жителям рассказали, что это привело к нарушению работы поликлинического отделения и роддома. Опять же никаких подробностей не было.
А в конце представители учреждения добавили, что проводятся восстановительные работы. Сейчас эту ситуацию прокомментировали власти.
«В городской больнице №20 Ростова-на-Дону произошел обрыв кабеля интернета. Лечебное учреждение, в том числе травмпункт работает в штатном режиме», — сообщили в правительстве.
Отмечается, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.