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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Власти прокомментировали заявления о нарушении работы роддома в Ростове-на-Дону

Власти прокомментировали заявления о нарушении работы роддома в Ростове-на-Дону

13 декабря 2023, 14:03
Фото: 1MI
Власти прокомментировали заявления о нарушении работы роддома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в городской больнице №20 произошел обрыв кабеля Интернета, сообщили в правительстве региона.

Ранее на сайте больницы появилась информация о поврежденном кабеле, но каком именно, не уточнялось. Местным жителям рассказали, что это привело к нарушению работы поликлинического отделения и роддома. Опять же никаких подробностей не было.

А в конце представители учреждения добавили, что проводятся восстановительные работы. Сейчас эту ситуацию прокомментировали власти.

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«В городской больнице №20 Ростова-на-Дону произошел обрыв кабеля интернета. Лечебное учреждение, в том числе травмпункт работает в штатном режиме», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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