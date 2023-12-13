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Власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского

Власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского

13 декабря 2023, 12:31
Фото: 1MI
Власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского
В Ростове-на-Дону не обсуждается вопрос открытия аэропорта Платов, сообщили корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.

Ранее появилась информация, что в Краснодаре могут возобновить работу местного аэропорта. Решение власти собираются принять после тестового полета, который запланирован на 15 декабря.

Наш корреспондент поинтересовался у властей Ростовской области, планируется ли открытие воздушной гавани в Ростове на фоне появившейся новости из соседнего региона.

В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта
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«По Платову никаких обсуждений не было», — ответили в правительстве.

Напомним, что аэропорт в Ростове построили к ЧМ-18 по футболу, но закрыли в феврале 2022 года. О дате возобновления работы пока никакой информации нет.

Что касается старого аэропорта в Ростове, то эту территорию хотят освоить. Здесь возведут 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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