Власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Ранее появилась информация, что в Краснодаре могут возобновить работу местного аэропорта. Решение власти собираются принять после тестового полета, который запланирован на 15 декабря.
Наш корреспондент поинтересовался у властей Ростовской области, планируется ли открытие воздушной гавани в Ростове на фоне появившейся новости из соседнего региона.
«По Платову никаких обсуждений не было», — ответили в правительстве.
Напомним, что аэропорт в Ростове построили к ЧМ-18 по футболу, но закрыли в феврале 2022 года. О дате возобновления работы пока никакой информации нет.
Что касается старого аэропорта в Ростове, то эту территорию хотят освоить. Здесь возведут 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Материал на эту тему читайте по ссылке.