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Власти рассказали, какие троллейбусы и трамваи не работают из-за непогоды

Власти рассказали, какие троллейбусы и трамваи не работают из-за непогоды

13 декабря 2023, 05:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды не работают несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Причиной стал обрывов контактной сети, из-за чего сейчас не работают трамваи № 1, 4, 6, 7, 10. Также это касается троллейбусов № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 17а, 22.

В данный момент на месте находятся аварийные бригады и проводят ремонтные работы. О сроках их завершения пока информации нет.

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Всего за ночь по улицам города распределили 537 тонн реагентов. В работе по обработке тротуаров и остановочных платформ было задействовано 720 человек.

Для обработки дворовых территорий привлекли 2007 сотрудников от управляющих организаций.

Напомним, что в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.

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