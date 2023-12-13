Власти рассказали, какие троллейбусы и трамваи не работают из-за непогоды

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:24
Причиной стал обрывов контактной сети, из-за чего сейчас не работают трамваи № 1, 4, 6, 7, 10. Также это касается троллейбусов № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 17а, 22.
В данный момент на месте находятся аварийные бригады и проводят ремонтные работы. О сроках их завершения пока информации нет.
Всего за ночь по улицам города распределили 537 тонн реагентов. В работе по обработке тротуаров и остановочных платформ было задействовано 720 человек.
Для обработки дворовых территорий привлекли 2007 сотрудников от управляющих организаций.
Напомним, что в травмпункты Ростова обратились более 330 жителей, пострадавших из-за гололеда.