Власти Ростова хотят пустить с молотка уникальный «Дом-ветеран» в центре города

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
На ближайшем заседании Гордумы депутаты обсудят включение двух исторических особняков в перечень объектов, которые можно выставить на торги. Речь идет о доме №39 на улице Станиславского и доме №41/27 на Московской улице. Оба здания чиновники несколько лет назад признали аварийными и подлежащими сносу.
Дом №39 на Станиславского известен как Доходный дом Науменко или «Дом-ветеран». Его построили еще в начале прошлого века. Сейчас там никто не живет. Общественники просили властей не сносить дом, а восстановить, так как на нем остались следы от пуль и снарядов времен ВОВ. Рядом с особняком тогда шли ожесточенные бои.
Особняк в 2021 году внесли в список ОКН. Этому предшествовали акции протеста ростовчан. Они приносили к дому цветы. Историки же обращали внимание, что дом является живым памятником войны, по которому можно оценить ожесточенность боев за Ростов.
Богатую историю имеет и дом на Московской улице. Его возвели еще в конце XIX века. На этом месте находился дом купца Шалаева. Особняк является старейшим домом на этой улице.
Какая судьба ждет здания после того, как их выкупят на торгах, остается вопросом. Вероятно, их все же снесут для дальнейшей застройки.
Ранее власти Ростова взялись за ремонт уникальных панно в подземных переходах Ростова.