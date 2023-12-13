rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Власти Ростова хотят пустить с молотка два исторических здания в центре города

Власти Ростова хотят пустить с молотка уникальный «Дом-ветеран» в центре города

13 декабря 2023, 13:41
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова хотят пустить с молотка два исторических здания в центре города

Власти Ростова хотят пустить с молотка два исторических здания в центре города

На торги в Ростове выставлены старинные особняки в центральной части города, сообщается на сайте администрации.

На ближайшем заседании Гордумы депутаты обсудят включение двух исторических особняков в перечень объектов, которые можно выставить на торги. Речь идет о доме №39 на улице Станиславского и доме №41/27 на Московской улице. Оба здания чиновники несколько лет назад признали аварийными и подлежащими сносу.

«Сами они не могут»: урбанист объяснил, почему в Ростове горят исторические здания
Узнать подробнее

Дом №39 на Станиславского известен как Доходный дом Науменко или «Дом-ветеран». Его построили еще в начале прошлого века. Сейчас там никто не живет. Общественники просили властей не сносить дом, а восстановить, так как на нем остались следы от пуль и снарядов времен ВОВ. Рядом с особняком тогда шли ожесточенные бои.

Особняк в 2021 году внесли в список ОКН. Этому предшествовали акции протеста ростовчан. Они приносили к дому цветы. Историки же обращали внимание, что дом является живым памятником войны, по которому можно оценить ожесточенность боев за Ростов.

Дом №39 на Станиславского известен как Доходный дом Науменко.Дом №39 на Станиславского известен как Доходный дом Науменко.
Богатую историю имеет и дом на Московской улице, 41/27Богатую историю имеет и дом на Московской улице, 41/27
Дом №39 на Станиславского известен как Доходный дом Науменко.
Фото: rostov-gorod.ru

Богатую историю имеет и дом на Московской улице. Его возвели еще в конце XIX века. На этом месте находился дом купца Шалаева. Особняк является старейшим домом на этой улице.

Какая судьба ждет здания после того, как их выкупят на торгах, остается вопросом. Вероятно, их все же снесут для дальнейшей застройки.

Ранее власти Ростова взялись за ремонт уникальных панно в подземных переходах Ростова.

Читайте также:
Власти Ростова хотят отремонтировать еще один переход с исторической мозаикойШоумен Дибров рассказал, что делать с массовой застройкой исторического РостоваГлавного архитектора Таганрога осудят за строительство в исторической части города
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Архитектура Ростова#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация Ростова#Историческая застройка Ростова#Ростов#Администрация города
Подпишитесь
Коммунисты потребовали снести памятник атаману-фашисту Краснову в Ростовской области
Сегодня, 05:15
Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за массовых отключений света 12 декабря
Вчера, 14:06
Жители Батайска попросили президента Путина построить обещанную властями школу
Вчера, 13:28
В Ростове школьникам разрешили остаться дома из-за опасного гололеда
Вчера, 13:14
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
Вчера, 12:28
Под ёлочку. Можно ли взять ипотеку до Нового года?
Вчера, 11:09