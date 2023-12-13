Власти Ростова хотят пустить с молотка уникальный «Дом-ветеран» в центре города

Дом №39 на Станиславского известен как Доходный дом Науменко или «Дом-ветеран». Его построили еще в начале прошлого века. Сейчас там никто не живет. Общественники просили властей не сносить дом, а восстановить, так как на нем остались следы от пуль и снарядов времен ВОВ. Рядом с особняком тогда шли ожесточенные бои.