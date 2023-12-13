Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодой

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Власти рассказали, что в течение суток с 08.00 мск 12 декабря на трассах и дорогах Ростовской области задействовали около 370 единиц спецтехники, чтобы расчистить дорожное полотно от снега и льда. Только за минувшие сутки в Ростовской области израсходовали более 13,6 тысячи тонн противогололедных материалов.
При этом на региональных дорогах применяли 275 единиц дорожной техники, а для расчистки М-4 «Дон» использовали 38 единиц техники, среди которых было 27 КДМ, семь погрузчиков и четыре грейдера.
Власти добавили, что, хотя за прошедшие сутки пришлось ограничить движение на Северном обходе Ростова, сейчас ограничений на автодорогах Ростовской области нет.
Напомним, ранее на Северном обходе образовалась 37-километровая пробка.