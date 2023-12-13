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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодой

Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодой

13 декабря 2023, 08:27
Фото: mindortrans.donland.ru
Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодой
В Ростовской области власти рассказали о дорожной ситуации на М-4 «Дон» после продолжительной гололедицы и непогоды, комментарий журналистам предоставила консультант Министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона Виктория Ольховская.

Власти рассказали, что в течение суток с 08.00 мск 12 декабря на трассах и дорогах Ростовской области задействовали около 370 единиц спецтехники, чтобы расчистить дорожное полотно от снега и льда. Только за минувшие сутки в Ростовской области израсходовали более 13,6 тысячи тонн противогололедных материалов.

В Ростовской области на М-4 «Дон» возникла 22-километровая пробка
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Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодой
Видео: ТГ канал Трасса М4 Дон

При этом на региональных дорогах применяли 275 единиц дорожной техники, а для расчистки М-4 «Дон» использовали 38 единиц техники, среди которых было 27 КДМ, семь погрузчиков и четыре грейдера.

Власти добавили, что, хотя за прошедшие сутки пришлось ограничить движение на Северном обходе Ростова, сейчас ограничений на автодорогах Ростовской области нет.

Напомним, ранее на Северном обходе образовалась 37-километровая пробка.

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