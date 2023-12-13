Власти Ростовской области рассказали о ситуации на М-4 «Дон» в связи с непогодой

Власти рассказали, что в течение суток с 08.00 мск 12 декабря на трассах и дорогах Ростовской области задействовали около 370 единиц спецтехники, чтобы расчистить дорожное полотно от снега и льда. Только за минувшие сутки в Ростовской области израсходовали более 13,6 тысячи тонн противогололедных материалов.