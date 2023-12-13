За 5 лет из аварийного жилья переселили 22 тысячи жителей Сахалина и Курил

По мнению Валерия Лимаренко, важно, чтобы для сахалинцев и курильчан была создана комфортная городская среда. Она начинается с дворов и подъездов. За последние 5 лет объем работ по ремонту подъездов вырос в три раза, по благоустройству дворов — в два раза. Отремонтировано и благоустроено 3 800 дворов, в том числе капитально — 767, а также тысячи подъездов. В 2024 году капремонт ждет еще 174 двора, в текущем режиме в порядок приведут все придомовые территории, а также парадные.