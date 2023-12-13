За неделю почти тысяча человек заболели ковидом в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Стала известна заболеваемость ковидом в России с 4 по 12 декабря. За неделю число госпитализаций по стране увеличилось на 5,2%. Рост заболеваемости же составил 9,7%.
Не обошла печальная тенденция и Ростовскую область. Здесь за неделю заболели 869 человек. Уже закончили лечение из них 639. Лечь в больницу с ковидом пришлось 43 местным жителям. Случаев гибели из-за вируса зарегистрировано не было.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом. Также кофе снижает интенсивность воспалительных процессов.
До этого эксперты рассказали, как отличить коронавирус от других разновидностей простудных заболеваний.