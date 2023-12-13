За неделю почти тысяча человек заболели ковидом в Ростовской области

Не обошла печальная тенденция и Ростовскую область. Здесь за неделю заболели 869 человек. Уже закончили лечение из них 639. Лечь в больницу с ковидом пришлось 43 местным жителям. Случаев гибели из-за вируса зарегистрировано не было.