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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Заболеваемость коронавирусом растет в Ростовской области вместе с числом госпитализаций

За неделю почти тысяча человек заболели ковидом в Ростовской области

13 декабря 2023, 15:35
Фото: Midjourney
Заболеваемость коронавирусом растет в Ростовской области вместе с числом госпитализаций
Заболеваемость коронавирусом растет в Ростовской области вместе с числом госпитализаций, следует из данных портала объясняем.рф.

Стала известна заболеваемость ковидом в России с 4 по 12 декабря. За неделю число госпитализаций по стране увеличилось на 5,2%. Рост заболеваемости же составил 9,7%.

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Не обошла печальная тенденция и Ростовскую область. Здесь за неделю заболели 869 человек. Уже закончили лечение из них 639. Лечь в больницу с ковидом пришлось 43 местным жителям. Случаев гибели из-за вируса зарегистрировано не было.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области любители кофе реже болеют коронавирусом. Также кофе снижает интенсивность воспалительных процессов.

До этого эксперты рассказали, как отличить коронавирус от других разновидностей простудных заболеваний.

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