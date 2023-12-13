Жителя Ростовской области отправили в колонию за гибель 48 зайцев

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Корольчук являлся агрономом отделения №1 СПК «АФ Новобатайская» и проводил дератизационные работы для борьбы с грызунами. Он должен был разложить приманки по норам, но оставил на поверхности.
В результате из-за ядовитого химического вещества погибли 48 зайцев-русаков. Тогда возбудили уголовное дело и теперь суд назначил обвиняемому 1,5 года заключения.
«Отбывать наказание фигурант будет в колонии-поселении. Также с него взыскали 144 тысячи рублей в качестве компенсационного вреда», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.
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