Администрация Ростова продолжает держать на контроле борьбу с последствиями непогоды

— В настоящее время обрывы контактной сети троллейбусов и трамваев устранены. Проводится тестовая проверка линий. Ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линии в Аксайском районе также выполнены. В микрорайоне Александровка в полном объеме восстановлено энергоснабжение как многоквартирных домов, так и объектов социальной сферы. Одновременно АО «Теплокоммунэнерго» выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему. В настоящее время все котельные работают в штатном режиме и выходят на нормативные параметры теплоснабжения потребителей. На случай повторных аварийных отключений электроэнергии генераторы оставляем на аварийном дежурстве, — рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.