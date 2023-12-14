Администрация Ростова продолжает держать на контроле борьбу с последствиями непогоды

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Из-за ухудшения погодных условий на протяжении нескольких последних суток в городской администрации 11 декабря был создан штаб по контролю за санитарным содержанием города. После первых распоряжений, подрядные организации перешли на непрерывный график работы. Бригады рабочих и сейчас трудятся посменно, обрабатывая противогололедными материалами объекты улично-дорожной сети и тротуары с интервалом в три-четыре часа. По всем выявленным фактам ненадлежащего исполнения управляющими компаниями своих обязанностей составляются протоколы, а руководителей организаций привлекают к административной ответственности.
За минувшую ночь к обработке города реагентами было привлечено 118 единиц техники, в том числе 65 комбинированных дорожных машин и 14 мини-погрузчиков. Как пояснили в администрации Ростова-на-Дону, уже израсходовано 600 тонн реагентов. Для обработки тротуаров, остановочных комплексов задействовались 122 человека. Дворовые территории обрабатывали 353 мастера чистоты из управляющих организаций. Штаб отрабатывает и заявки горожан.
По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, на данный момент из 186 поступивших от жителей заявок отработано 164. 22 заявки остаются на контроле. К ликвидации последствий аварийных ситуаций привлечены 54 человека и 22 единицы техники.
— В настоящее время обрывы контактной сети троллейбусов и трамваев устранены. Проводится тестовая проверка линий. Ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линии в Аксайском районе также выполнены. В микрорайоне Александровка в полном объеме восстановлено энергоснабжение как многоквартирных домов, так и объектов социальной сферы. Одновременно АО «Теплокоммунэнерго» выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему. В настоящее время все котельные работают в штатном режиме и выходят на нормативные параметры теплоснабжения потребителей. На случай повторных аварийных отключений электроэнергии генераторы оставляем на аварийном дежурстве, — рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения для Ростова-на-Дону на будущий год. В администрации города отметили, что при разработке данной схемы сотрудники администрации провели работу со всеми теплоснабжающими организациями города. Исходные данные собирались с детальным обследованием источников теплоснабжения, котельных, тепловых сетей и потребителей тепловой энергии. Согласование самого проекта схемы проходило с учетом мнения и рекомендаций экспертов из таких организаций, как Российское энергетическое агентство Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Инспекции по контролю технического состояния объектов электроэнергетики, Ассоциации «Совет производителей энергии» и др. В настоящее время схема полностью утверждена.