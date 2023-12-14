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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Да будет свет: Энергетики завершили восстановительные работы в Ростовской области

Да будет свет: Энергетики завершили восстановительные работы в Ростовской области

14 декабря 2023, 18:46
Фото: 1MI
В Минэнерго сообщили о возобновлении электроснабжения в регионе, прерванного из-за неблагоприятных погодных условий.
«В Ростовской области энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям. По оперативным данным, электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено, специалисты отрабатывают отдельные текущие заявки», — отмечается в сообщении Минэнерго.

При этом в министерстве отметили, что восстановительные работы в других регионах продолжаются.

Тем временем энергетическая компания «Россети Юг» перешла на работу в режиме повышенной готовности из-за гололеда и многочисленных аварий.

Напомним, недавно РСЧС объявили, что 15 декабря в Ростовской области продолжит действовать штормовое предупреждение, в регионе ожидается порывистый ветер с сильным гололедом, также существует вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

Представители «Россети Юг» рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условий на юге России, в том числе в Ростовской области, им предстоит работать в режиме повышенной готовности.

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