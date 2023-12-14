Два района Ростова остались без тепла из-за аварии

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Утечка теплоносителя произошла из сети на улице Тимошенко в Ростове. Из-за этого без тепла 45 домов и два образовательных учреждениях в Октябрьском районе. Сейчас коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Тепло обещают вернуть только к 18.00.
Также без отопления остались жители Советского района в границах улиц Содружества и Зорге. Что стало причиной, местные жители не знают. В «Ростовских тепловых сетях» и «Теплокоммунэнерго» горожан отсылают с вопросами к управляющим компаниям, однако у тех ожидаемо выключен телефон.
Напомним, также сотни местных жителей в регионе остались без электричества.