Два района Ростова остались без тепла из-за аварии

Также без отопления остались жители Советского района в границах улиц Содружества и Зорге. Что стало причиной, местные жители не знают. В «Ростовских тепловых сетях» и «Теплокоммунэнерго» горожан отсылают с вопросами к управляющим компаниям, однако у тех ожидаемо выключен телефон.