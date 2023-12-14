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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Десятки домов в двух районах Ростова остались без тепла из-за аварии

Два района Ростова остались без тепла из-за аварии

14 декабря 2023, 11:31
Фото: rostov-gorod.ru
Десятки домов в двух районах Ростова остались без тепла из-за аварии
В Октябрьском районе Ростова авария произошла на теплотрассе, без тепла остались сотни жителей, сообщила администрация города.

Утечка теплоносителя произошла из сети на улице Тимошенко в Ростове. Из-за этого без тепла 45 домов и два образовательных учреждениях в Октябрьском районе. Сейчас коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Тепло обещают вернуть только к 18.00.

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Также без отопления остались жители Советского района в границах улиц Содружества и Зорге. Что стало причиной, местные жители не знают. В «Ростовских тепловых сетях» и «Теплокоммунэнерго» горожан отсылают с вопросами к управляющим компаниям, однако у тех ожидаемо выключен телефон.

Напомним, также сотни местных жителей в регионе остались без электричества.

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