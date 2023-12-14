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Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря

Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря

14 декабря 2023, 05:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону устранили обрывы контактной сети троллейбусов и трамваев, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, что из-за ледяного дождя во вторник, 12 декабря, произошли обрывы. По этой причине перестали работать трамваи и троллейбусы на нескольких маршрутах.

Теперь Алексей Логвиненко рассказал о завершении восстановительных работ. В данный момент проводится тестовая проверка линий.

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В ночь на четверг в городе для очистки города использовали 118 различных видов техники. А по дорогам распределили 600 тонн реагентов.

Для уборки тротуаров и автобусных остановок задействовали 122 работников. Обработкой дворовых территорий занимались 353 человека.

Напомним, что из-за ледяного дождя в городе обледенели дороги и тротуары.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Восстановление#Алексей Логвиненко#Тротуары#Трамваи#Троллейбусы#Ледяной дождь
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