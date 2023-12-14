Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Напомним, что из-за ледяного дождя во вторник, 12 декабря, произошли обрывы. По этой причине перестали работать трамваи и троллейбусы на нескольких маршрутах.
Теперь Алексей Логвиненко рассказал о завершении восстановительных работ. В данный момент проводится тестовая проверка линий.
В ночь на четверг в городе для очистки города использовали 118 различных видов техники. А по дорогам распределили 600 тонн реагентов.
Для уборки тротуаров и автобусных остановок задействовали 122 работников. Обработкой дворовых территорий занимались 353 человека.
Напомним, что из-за ледяного дождя в городе обледенели дороги и тротуары.