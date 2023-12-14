Экс-гендиректору «Ростовводоканала» Поркшееву грозит штраф за превышение полномочий

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Напомним, в августе 2022 года появились слухи, что бывший гендиректор «Ростовводоканала» Михаил Поркшеев якобы подался в бега. Предварительной причиной этого назвали обвинения в хищении средств.
Позднее выяснилось, что Поркшеева обвинили в превышении полномочий. Следователи установили, что подозреваемый заключил неправомерный договор с частной охранной фирмой, из-за которой необоснованно были потрачены около пяти миллионов рублей компании.
По данным портала «Коммерсантъ», Поркшееву грозило до четырех лет лишения свободы, но прокурор предложил ограничить наказание штрафом на общую сумму 190 тысяч рублей.
Следующее заседание пройдет 20 декабря, во время него Михаил Поркшеев произнесет последнее слово, позднее станет известно решение суда. Издание уточнило, что Михаил Поркшеев лишь частично признал свою вину.
Обращаем внимание, информация пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее бывший гендиректор «Ростовводоканала» Поркшеев заявил, что считает увольнение незаконным и планирует вернуть свою должность.