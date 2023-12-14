Елочные игрушки времен СССР пытаются продать в Ростове за 3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Ростовчанин надеется продать игрушки, которым уже не один десяток лет. Он хранит их со времен СССР, видимо, полагая, что таким образом может заработать на этом три миллиона рублей.
«Возраст более 50 лет, игрушка часы — винтаж. Вниманию настоящих ценителей», — заявил продавец. Судя по фотографии, он рассчитывает продать 13 изделий одним лотом.
Объявление было опубликовано вечером в среду, с этого момента его посмотрели более 400 человек. Добавим, что на этом же сайте есть аналогичные игрушки, которые стоят намного дешевле. В частности, один из местных жителей продает по 150 рублей за штуку.
Ранее стала известна стоимость самого дешевого жилья в Ростове.