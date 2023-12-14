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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов

Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов

14 декабря 2023, 12:38
Фото: rostovgazeta.ru
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
В Ростове-на-Дону традиционно перед Новым годом пройдут ярмарки, на которых можено будет купить товары к празднику. Куда стоит приходить за покупками, в материале RostovGazeta.

Новогодняя ярмарка в «ДонЭкспоцентре»

В период с 13 по 17 декабря 2023 года в «ДонЭкспоцентре» на проспекте Михаила Нагибина, 30 пройдет ежегодная «Новогодняя ярмарка», с которой уже знакомы жители Ростова. Для них приготовили широкий ассортимент праздничных товаров и продуктов от поставщиков и производителей со всей страны. В рамках выставки гости смогут увидеть авторские игрушки, украшения, бижутерию и многие другие изделия, созданные мастерами вручную. Кроме того, их ожидают подарки на любой вкус и кошелек.

В продаже будут новогодние украшения и предметы декора: елки, украшения для елки, гирлянды и многое другое, что поможет дому наполниться уютом и праздничным настроением.

Все гости смогут принять участие в розыгрыше продуктовых корзин для новогоднего стола.
Для них предусмотрят бесплатные творческие мастер-классы, где можно будет изготовить подарки и сувениры своими руками.

Для детей откроется специальная «Резиденция Деда Мороза», где они смогут встретиться с главным волшебником.

В продаже будут новогодние украшения и предметы декора: елки, украшения для елки, гирлянды и многое другое, что поможет дому наполниться уютом и праздничным настроением.В продаже будут новогодние украшения и предметы декора: елки, украшения для елки, гирлянды и многое другое, что поможет дому наполниться уютом и праздничным настроением.
В продаже будут новогодние украшения и предметы декора: елки, украшения для елки, гирлянды и многое другое, что поможет дому наполниться уютом и праздничным настроением.
Фото: rostovgazeta.ru

Ярмарки в Ростове

Торговцы на нескольких улицах развернут свои палатки с разноплановыми товарами для украшения елок. В ассортименте будут представлены игрушки, гирлянды, мишура и другие аксессуары.

Не только жители Ростова, но и его гости донской столицы, смогут приобрести украшения для своих елок и закупить подарки для близких и друзей. В ассортименте появятся фигурки и копилки различных размером с изображением символа грядущего года, календари, ежедневники и так далее. Кроме того, будут доступны костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а также детские наряды для утренников.

Ярмарки будут работать с 1 декабря 2023 года по 3 января 2024 года. По информации «Комсомольской правды», они появятся на улице Фурмановская, 150, пересечении Волкова и Космонавтов, площади Карла Маркса.

Ярмарки будут работать с 1 декабря 2023 года по 3 января 2024 года.Ярмарки будут работать с 1 декабря 2023 года по 3 января 2024 года.
Ярмарки будут работать с 1 декабря 2023 года по 3 января 2024 года.
Фото: rostovgazeta.ru

Рождественский маркет

Он пройдет в период с 12 до 20 часов в «Вокруг Центр» на Чехова, 35/30. Здесь можно будет приобрести подарки на любой вкус

Посетителей ждут:

  1. 30 участвующих брендов;
  2. место, где можно попробовать и купить сыр, пастилу, сладости;
  3. зона с таро, где можно узнать о том, что ожидает в следующем году;
  4. особая новогодняя фотозона;
  5. фотограф, который сделает профессиональные снимки;
  6. целый день с диджеем.

В продаже будут свечи, которые создадут уют в доме, косметические средства для ухода за телом. Кроме того, предложат яркие украшения, выполненные вручную, чтобы добавить выразительности образу.

Можно будет купить аромадиффузоры, модную одежду, сумки и уникальные кастомные изделия с ручной росписью.

Можно будет купить аромадиффузоры, модную одежду, сумки и уникальные кастомные изделия с ручной росписью.Можно будет купить аромадиффузоры, модную одежду, сумки и уникальные кастомные изделия с ручной росписью.
Можно будет купить аромадиффузоры, модную одежду, сумки и уникальные кастомные изделия с ручной росписью.
Фото: rostovgazeta.ru

Рождественская ярмарка

С 12 по 17 января на территории выставочного комплекса «ДонЭкспоцентр» пройдет рождественская выставка-ярмарка под названием «Дон Православный». Это самый крупный проект подобного рода на Юге России. Она проводится уже более 15 лет при благословении Меркурия, митрополита Ростовского и Новочеркасского.

В рамках этой выставки будут представлены христианские святыни и принадлежности для церковных богослужений. Также покажут иконы, православную литературу, ювелирные изделия, товары, произведенные на монастырских подворьях, изделия народного промысла и предметы декоративно-прикладного искусства. Всего к выставке присоединятся более 250 участников из различных стран: России, Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Греции и Сирии.

С 12 по 17 января на территории выставочного комплекса «ДонЭкспоцентр» пройдет рождественская выставка-ярмарка под названием «Дон Православный».С 12 по 17 января на территории выставочного комплекса «ДонЭкспоцентр» пройдет рождественская выставка-ярмарка под названием «Дон Православный».
С 12 по 17 января на территории выставочного комплекса «ДонЭкспоцентр» пройдет рождественская выставка-ярмарка под названием «Дон Православный».
Фото: 1MI

Кроме выставочной программы, проведут различные культурные мероприятия, например, творческие выступления.

В рамках выставки запланированы такие духовно-просветительские мероприятия, как специальная программа «Задай вопрос священнику», ежедневные молебны, работа Миссионерского патруля, творческие мастер-классы, вокальные и театрализованные выступления коллективов воскресных школ, храмов и детских хореографических студий.

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