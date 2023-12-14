Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов

С 12 по 17 января на территории выставочного комплекса «ДонЭкспоцентр» пройдет рождественская выставка-ярмарка под названием «Дон Православный». Это самый крупный проект подобного рода на Юге России. Она проводится уже более 15 лет при благословении Меркурия, митрополита Ростовского и Новочеркасского.



В рамках этой выставки будут представлены христианские святыни и принадлежности для церковных богослужений. Также покажут иконы, православную литературу, ювелирные изделия, товары, произведенные на монастырских подворьях, изделия народного промысла и предметы декоративно-прикладного искусства. Всего к выставке присоединятся более 250 участников из различных стран: России, Белоруссии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Греции и Сирии.