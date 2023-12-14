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Updated Сегодня, 14:36

Импортная пошлина на яйца отменена из-за высоких цен

Импортная пошлина на яйца отменена из-за высоких цен

14 декабря 2023, 14:34
Фото: 1MI
Цены на яйца в России остаются высокими, но президент Путин заявил, что уже есть решение этой проблемы, и эксперты прогнозируют снижение цен к началу следующего года благодаря открытию импорта яиц из других стран.

Отвечая на вопросы граждан, президент России Владимир Путин заявил, что проблема с ценами на яйца уже будет решена. Он уверен, что ситуация начнет улучшаться в ближайшее время.

Екатерина Новикова, экономист и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда можно ожидать падения цен на яйца.

В последнее время цены на яйца значительно выросли, поэтому было решено отменить импортную пошлину в 15% на импорт этого товара. Именно об этом говорил Путин, указывая на задержку правительства в открытии импорта для данной категории товаров.

Наши ожидания состоят в том, что цены на яйца останутся на таком же уровне до конца 2023 года. Увеличение производства яиц в ближайшем будущем не предвидится, также фермерам приходится сталкиваться с ростом издержек на содержание кур. Однако, начиная с начала следующего года, ажиотаж спадет, на рынке появится продукция из других стран, в том числе Турции и Азербайджана, что должно удовлетворить спрос на внутреннем рынке и привести цены на яйца к нормальным значениям.

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