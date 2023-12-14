Импортная пошлина на яйца отменена из-за высоких цен

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Отвечая на вопросы граждан, президент России Владимир Путин заявил, что проблема с ценами на яйца уже будет решена. Он уверен, что ситуация начнет улучшаться в ближайшее время.
Екатерина Новикова, экономист и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда можно ожидать падения цен на яйца.
В последнее время цены на яйца значительно выросли, поэтому было решено отменить импортную пошлину в 15% на импорт этого товара. Именно об этом говорил Путин, указывая на задержку правительства в открытии импорта для данной категории товаров.
Наши ожидания состоят в том, что цены на яйца останутся на таком же уровне до конца 2023 года. Увеличение производства яиц в ближайшем будущем не предвидится, также фермерам приходится сталкиваться с ростом издержек на содержание кур. Однако, начиная с начала следующего года, ажиотаж спадет, на рынке появится продукция из других стран, в том числе Турции и Азербайджана, что должно удовлетворить спрос на внутреннем рынке и привести цены на яйца к нормальным значениям.