Импортная пошлина на яйца отменена из-за высоких цен

Наши ожидания состоят в том, что цены на яйца останутся на таком же уровне до конца 2023 года. Увеличение производства яиц в ближайшем будущем не предвидится, также фермерам приходится сталкиваться с ростом издержек на содержание кур. Однако, начиная с начала следующего года, ажиотаж спадет, на рынке появится продукция из других стран, в том числе Турции и Азербайджана, что должно удовлетворить спрос на внутреннем рынке и привести цены на яйца к нормальным значениям.