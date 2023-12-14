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Историк Зенюк вернул Ростову-на-Дону статус столицы юга России

Историк Зенюк вернул Ростову-на-Дону статус столицы юга России

14 декабря 2023, 17:38
Фото: rostovgazeta.ru
Историк Зенюк вернул Ростову-на-Дону статус столицы юга России
Историк и археолог Дмитрий Зенюк отстоял для Ростова-на-Дону статус столицы юга России, об этом он сообщил на личной странице в сети «ВКонтакте».

В четверг, 14 декабря, Дмитрий Зенюк поделился новостью о том, что внес изменения в статью в «Википедии». Ростовского активиста и историка возмутило, что неизвестные лица в очередной раз приписали Краснодару статус южной столицы.

По словам историка, это в корне неверно, поскольку этот статус присвоен Ростову-на-Дону из-за размещения аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.

«Краснодар станет столицей Юга России только в случае переноса туда Полпредства», — объяснил ростовчанин, добавив, что не поддерживает распространение ошибочной информации. По его мнению, гордый статус Краснодару присваивают местные жители, которых задевает факт того, что их город остается только центром Кубани.

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При этом, согласно архиву Википедии об ошибках, споры о статусе Краснодара ведутся уже не первый год, а ростовчане уже несколько лет пытаются отредактировать недостоверные сведения о городе-миллионнике, внесенные неизвестным автором.

Ранее открытие аэропорта в Краснодаре объяснили соблюдением мер безопасности пассажиров.

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