Историк Зенюк вернул Ростову-на-Дону статус столицы юга России

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
В четверг, 14 декабря, Дмитрий Зенюк поделился новостью о том, что внес изменения в статью в «Википедии». Ростовского активиста и историка возмутило, что неизвестные лица в очередной раз приписали Краснодару статус южной столицы.
По словам историка, это в корне неверно, поскольку этот статус присвоен Ростову-на-Дону из-за размещения аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.
«Краснодар станет столицей Юга России только в случае переноса туда Полпредства», — объяснил ростовчанин, добавив, что не поддерживает распространение ошибочной информации. По его мнению, гордый статус Краснодару присваивают местные жители, которых задевает факт того, что их город остается только центром Кубани.
При этом, согласно архиву Википедии об ошибках, споры о статусе Краснодара ведутся уже не первый год, а ростовчане уже несколько лет пытаются отредактировать недостоверные сведения о городе-миллионнике, внесенные неизвестным автором.
Ранее открытие аэропорта в Краснодаре объяснили соблюдением мер безопасности пассажиров.