Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове

Действительно, как я написал, нет ничего опаснее близости к сильным мира сего. В апреле 1937 года, после ареста бывшего наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды, в опалу попали все, кто был связан с ним, в том числе и приближенные литераторы. Вот так обласканный властью Владимир Михайлович Киршон был репрессирован. Конечно, его сразу исключили из партии и Союза писателей, лишили всех привилегий.