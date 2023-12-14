Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
Но обо всем по порядку. Вообще, Киршон родился в Нальчике в 1902 году. Детство его прошло в Санкт-Петербурге. А после февральской революции он переехал с семьей в Кисловодск. Потом была служба в Красной армии. А в 1920 году он стал членом РКП (б). Причем был активным членом партии большевиков.
Киршон окончил Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова, высшее учебное заведение ЦИК СССР и ВКП (б), готовившее кадры для советской и партийной администрации. Это высшее учебное заведение действовало в Москве с 1918 по 1937 годы.
Вообще, Владимир Михайлович Киршон был талантливым человеком. Он писал пьесы, революционные песни. В 1923 году Киршон даже совместно с Михаилом Бойтлером для киностудии «Пролеткино» создал сценарий одного из первых советских шпионско-приключенческих фильмов «Борьба за ультиматум».
А еще Киршон был известен своей беспощадной критикой писателя Михаила Булгакова. Он вообще критиковал многих ярких и выдающихся писателей, а известнейшего философа Алексея Федоровича Лосева (в монашестве Андроник) вообще предлагал «поставить к стенке».
По моему мнению, быть талантливым и способным − не значит быть хорошим и добрым. Мне неведомо, каким человеком был Владимир Киршон (и уж не мне его судить), но добрым этого писателя и поэта не назвал бы уж точно.
Владимир Михайлович Киршон «прославился» и в Ростове своей травлей инакомыслящих, по его мнению, писателей и поэтов.
В наш город автор легендарных стихов «Я спросил у ясеня» был направлен на партийную работу, заведовал учебной частью совпартшколы, выступал с агитационными пьесами и комсомольскими песнями. Чего только стоит название одного из его творений: «Посмотрите, как нелепо расплылася рожа НЭПа».
Именно Киршон стал организатором Ассоциации пролетарских писателей Ростова-на-Дону.
В нашем городе Киршон жил в очень знаковом месте, в доме бывшего градоначальника Ивана Зворыкина, который находится на перекрестке переулка Семашко и Пушкинской улицы. Сейчас на доме располагается памятная доска, на которой можно прочитать о том, что в 1923−1926 годах здесь жил и работал известный советский драматург, один из основателей первой ростовской писательской организации Владимир Михайлович Киршон.
По воспоминаниям супруги Киршона Риты Корн, жили они весьма скромно: «В небольшой комнате, чистой, всегда опрятной, стояли письменный стол, два стула, кровать. На столе гора книг, свежие журналы».
Коммунальная квартира Киршона была под номером 10. А окна выходили во двор.
Кстати, жена Киршона Рита Корн (Рита Эммануиловна Корнблюм) была уроженкой Ростова-на-Дону. Она также была литератором. Ее брак с Киршоном закончился громким разводом.
После развода Владимир Михайлович Киршон жил с Нонной Белоручевой, которая в прошлом была женой председателя Госбанка СССР Льва Ефимовича Марьясина. Самого Марьясина расстреляли в 1938 году.
Но и судьба самого Киршона была весьма трагична. Его считали баловнем судьбы. Он был всегда хорошо и стильно одет. Для советских времен имел неплохие гонорары. Писал письма Сталину и вроде как пользовался его покровительством. Но фортуна переменчива. И порой нет ничего опаснее близости к сильным мира сего.
Есть такая библейская мудрость, которая гласит: «Что посеется, то и пожнется». А еще сказано: «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам».
Мне кажется, что именно этими библейскими мудростями можно охарактеризовать трагическую судьбу Киршона. Да и не только его.
Действительно, как я написал, нет ничего опаснее близости к сильным мира сего. В апреле 1937 года, после ареста бывшего наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды, в опалу попали все, кто был связан с ним, в том числе и приближенные литераторы. Вот так обласканный властью Владимир Михайлович Киршон был репрессирован. Конечно, его сразу исключили из партии и Союза писателей, лишили всех привилегий.
Но этим дело не закончилось. В августе 1937 года Киршон был арестован. Его обвинили в участии в контрреволюционной организации. А 28 июля 1938 года Владимир Михайлович Киршон был казнен.
При Хрущеве Киршона, как и многих других репрессированных, реабилитировали посмертно.
Говорят, что после смерти Владимира Киршона многие писатели и поэты, которых ранее он травил, говорили о том, что справедливость существует.
Как я уже писал, не мне судить Киршона, но что-то светлое в душе у этого человека, написавшего такое трогательное стихотворение «Я спросил у ясеня», должно было быть. Ведь недаром именно его стихи выбрал Эльдар Рязанов для фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Кстати, говорят, что первоначально песня «Я спросил у ясеня» была написана для пьесы «Большой день», а музыку тогда сочинил молодой композитор Тихон Хренников. Но в этой интерпретации эту песню уже никто не знает и не помнит.
Новую и уже бессмертную музыку на стихи Киршона написал для кинофильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» выдающийся советский композитор Микаэл Таривердиев. За кадром песню спел бард Сергей Никитин.
Действительно, как я уже писал, Владимир Михайлович Киршон был неоднозначным человеком. Он не просто критиковал многих писателей, но и требовал их расстрелять. Потому и понятно, что очень многие его не любили.
Но говорят, что именно Михаил Булгаков проявил настоящее милосердие по отношению к своему даже не оппоненту, а врагу. Рассказывают, что, когда Михаилу Афанасьевичу предложили выступить с обличительной речью против Киршона, он отказался: «Его и без меня разорвут в пух и прах горлопаны, которые перед ним вчера лебезили».
Мне, конечно, неведомо, что и как говорил Булгаков, но все именно так и получилось.