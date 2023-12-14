На 8%: Путин пообещал ростовчанам рост реальных зарплат в новом году

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Президент Владимир Путин решил подвести итоги года для России в этом году. Он считает, что экономика страны выстояла, несмотря на санкционное давление. Вместе с тем Путин не стал отрицать, что рост инфляции в РФ составил чуть больше 7%.
Однако глава государства пообещал, что в следующем году вырастет на 8% за вычетом инфляции реальная зарплата населения.
Также Путин заверяет, что в России снижается безработица. Сейчас ее уровень составляет 2,9%.
«Такого вообще никогда не было в истории», — заключил президент.
Ранее Путин рассказал, когда закончится спецоперация.