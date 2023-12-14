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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

На 8%: Путин пообещал ростовчанам рост реальных зарплат в новом году

На 8%: Путин пообещал ростовчанам рост реальных зарплат в новом году

14 декабря 2023, 09:34
Фото: Midjourney
На 8%: Путин пообещал ростовчанам рост реальных зарплат в новом году

Путин заявил, что реальные зарплаты в Ростовской области вырастут на 8%

Владимир Путин признал рост инфляции в стране, однако заверил, что в регионах поднимутся реальные зарплаты, речь об этом зашла на «Прямой линии» с президентом.

Президент Владимир Путин решил подвести итоги года для России в этом году. Он считает, что экономика страны выстояла, несмотря на санкционное давление. Вместе с тем Путин не стал отрицать, что рост инфляции в РФ составил чуть больше 7%.

Однако глава государства пообещал, что в следующем году вырастет на 8% за вычетом инфляции реальная зарплата населения.

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Также Путин заверяет, что в России снижается безработица. Сейчас ее уровень составляет 2,9%.

«Такого вообще никогда не было в истории», — заключил президент.

Ранее Путин рассказал, когда закончится спецоперация.

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#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Владимир Путин#Ростов#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
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