На всем протяжении трассы: метель ожидают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Синоптики сообщили о мощном снегопаде и усилении ветра до 17 метров в секунду на нескольких трассах Среди них — М-4 «Дон» в Ростовской области. Снегопад там будет идти на протяжении всей длины дороги. Непогода активизируется сегодня с обеда и продлится в течение суток.
Водителям рекомендуют проявить внимательность во время движения и избегать опасных маневров. Также автомобилистов просят не мешать работе снегоуборочной техники.
Напомним, более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области. Некоторые из них получили травмы в том числе в ДТП.