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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

На всем протяжении трассы: метель ожидают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На всем протяжении трассы: метель ожидают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

14 декабря 2023, 07:20
Фото: mindortrans.donland.ru
На всем протяжении трассы: метель ожидают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Снегопады пройдут на всем протяжении М-4 «Дон» в Ростовской области

Водителей просят быть осторожными из-за ухудшения погоды, предупреждение опубликовал «Автодор».

Синоптики сообщили о мощном снегопаде и усилении ветра до 17 метров в секунду на нескольких трассах Среди них — М-4 «Дон» в Ростовской области. Снегопад там будет идти на протяжении всей длины дороги. Непогода активизируется сегодня с обеда и продлится в течение суток.

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Водителям рекомендуют проявить внимательность во время движения и избегать опасных маневров. Также автомобилистов просят не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области. Некоторые из них получили травмы в том числе в ДТП.

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