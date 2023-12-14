На всем протяжении трассы: метель ожидают на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Синоптики сообщили о мощном снегопаде и усилении ветра до 17 метров в секунду на нескольких трассах Среди них — М-4 «Дон» в Ростовской области. Снегопад там будет идти на протяжении всей длины дороги. Непогода активизируется сегодня с обеда и продлится в течение суток.