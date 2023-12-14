rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Что жители Ростовской области спрашивали у Путина во время Прямых линий с 2016 года

«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях

14 декабря 2023, 14:27
Фото: Прямая трансляция
Что жители Ростовской области спрашивали у Путина во время Прямых линий с 2016 года

Что жители Ростовской области спрашивали у Путина в последние годы

Владимир Путин впервые пообщался с россиянами в прямом эфире в декабре 2001 года. А последняя Прямая линия с президентом проходила в 2021 году. RostovGazeta. напомнила, что волновало ростовчан последние несколько лет.

В четверг, 14 декабря 2023 года состоялась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным, который ответил на вопросы россиян. В это время на большом экране в зале показывали вопросы, которые прислали по смс. Один из них задал житель Ростова-на-Дону, который поинтересовался, почему растут цены на продукты. Но этот вопрос остался без ответа. О том, что еще говорил президент 14 декабря, можно прочитать здесь.

Тем временем мы подготовили материал о том, чем еще жители Ростовской области интересовались у Путина с момента запуска проекта RostovGazeta.

В 2016 году кинорежиссер Никита Михалков попросил главу государства помочь ростовскому обществу инвалидов с организацией бизнеса. Он рассказал на Прямой линии, что два инвалида встретили его на улице и попросили передать вопрос главе государства. Им нужна была помощь в создании условий, в которых люди с ограниченными возможностями смогут заниматься бизнесом.

Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Узнать подробнее

Тогда президент сообщил, что разберется с этим вопросом.

В 2017 году жительница Таганрога во время Прямой линии обратилась с жалобой. В письме женщина описала условия в роддоме №2 в Таганроге, где она лежала в одной палате с женщиной, у которой обнаружили открытую форму туберкулеза. После этого обращения Минздрав и Роспотребнадзор начали проверки.

В письме женщина описала условия в роддоме №2 в Таганроге, где она лежала в одной палате с женщиной, у которой обнаружили открытую форму туберкулеза.В письме женщина описала условия в роддоме №2 в Таганроге, где она лежала в одной палате с женщиной, у которой обнаружили открытую форму туберкулеза.
В письме женщина описала условия в роддоме №2 в Таганроге, где она лежала в одной палате с женщиной, у которой обнаружили открытую форму туберкулеза.
Фото: Яндекс.Карты

В 2018 году группа беженцев из Донбасса, проживавшая в Батайске, во время Прямой линии пожаловалась президенту на сложный процесс получения документов и невозможность устроиться на работу. Местная жительница тогда рассказывала о законе о 90 днях, когда нужно было возвращаться на это время обратно. Что касается справок, то они стоили очень дорого.

«Мне даже неловко слушать, что все еще есть проблема с трудоустройством. Я уже давал поручения миграционной службе и главе МВД, чтобы реализовали проект закона. Я уверен, что мы решим эту проблему», — ответил тогда президент.

Кроме того, жители Шахт отправили возмущенную реплику в эфир с президентом, так как их не устраивало состояние общественного транспорта. Но этот вопрос президенту так и не озвучили.

Кроме того, жители Шахт отправили возмущенную реплику в эфир с президентом, так как их не устраивало состояние общественного транспорта.Кроме того, жители Шахт отправили возмущенную реплику в эфир с президентом, так как их не устраивало состояние общественного транспорта.
Кроме того, жители Шахт отправили возмущенную реплику в эфир с президентом, так как их не устраивало состояние общественного транспорта.
Фото: Администрация г. Шахты

А сотрудники психиатрической больницы в Новочеркасске пожаловались на уменьшение размера заработной платы после выборов.

В 2019 году бизнесмен из Ростова-на-Дону Александр Хуруджи обратился к президенту РФ с вопросом об арестах предпринимателей. Изначально он выразил слова благодарности Путину за участие в его деле, после чего попросил разобраться с применением статьи об организации преступного сообщества в отношении предпринимателей. Президент ответил, что работа в этом направлении идет, а саму статью нужно скорректировать.

Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
Узнать подробнее

Также Хуруджи заявил о том, что бизнесменов, которых коснулось уголовное преследование нужно не сажать в СИЗО, а отпускать под залог. Путин ответил, что злоупотреблять арестами не нужно, но и нельзя допускать, чтобы богатые откупались.

Также Хуруджи заявил о том, что бизнесменов, которых коснулось уголовное преследование нужно не сажать в СИЗО, а отпускать под залог.Также Хуруджи заявил о том, что бизнесменов, которых коснулось уголовное преследование нужно не сажать в СИЗО, а отпускать под залог.
Также Хуруджи заявил о том, что бизнесменов, которых коснулось уголовное преследование нужно не сажать в СИЗО, а отпускать под залог.
Фото: Александр Хуруджи/vk.com

В ходе эфира жители сразу нескольких регионов России, в том числе Ростовской области, попросили президента обратить внимание на проблемы в сфере экологии. В частности, они пожаловались на мусор и свалки.

Президент объяснил, что этой теме десятилетиями не уделяли внимания, что и привело к таким последствиям. Отходы на полигонах скапливались долгие годы, в результате чего появились мусорные горы.

Как отметил Путин, ему не важно, кто будет заниматься вывозом мусора, это решают главы регионов. Главное — чтобы ответственные лица четко выполняли свою работу.

Путин рассказал, когда откроют аэропорт в соседнем с Ростовской областью Краснодаре
Узнать подробнее

В 2020 году журналистка рассказала Путину об уволенном директоре ООО «Батайское информационное агентство „Вперед“ Елене Пивоваровой. Напомним, что контракт с ней разорвали с 13 ноября 2020 года, после этого в редакции газеты начались обыски. RostovGazeta выяснила, за время руководства Пивоваровой газета оказалась в многомиллионных долгах.

Журналистка во время обращения к Путину заявила, что Пивоварову уволили якобы незаконно. Тогда глава государства пообещал урегулировать ситуацию, после чего с ней встретился первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Они обсудили обстоятельства увольнения и пути урегулирования конфликта.

Журналистка во время обращения к Путину заявила, что Пивоварову уволили якобы незаконно.Журналистка во время обращения к Путину заявила, что Пивоварову уволили якобы незаконно.
Журналистка во время обращения к Путину заявила, что Пивоварову уволили якобы незаконно.
Фото: Газета «Вперед»

В 2021 году жителям Таганрога удалось задать президенту вопрос во время Прямой линии. Они отправили снимок с дорогой к школе №39, на нем была изображена грунтовая проезжая часть с зарослями травы.

Президент в этом момент делал пометки в блокноте и на вопрос не ответил. Но через некоторое время от ЦУР региона поступило сообщение, что власти проложат сразу три дороги, ведущие к школе № 39 на улице Галицкого в Таганроге.

Кроме того, жители Ростовской области сумели задать вопрос президенту, касающийся сельского хозяйства.

Тему затронул житель поселка Чалтырь и поинтересовался, планируется ли в России вводить налог на рогатый скот. Однако президент резко раскритиковал тех, кто распространяет такие слухи.

Тему затронул житель поселка Чалтырь и поинтересовался, планируется ли в России вводить налог на рогатый скот.Тему затронул житель поселка Чалтырь и поинтересовался, планируется ли в России вводить налог на рогатый скот.
Тему затронул житель поселка Чалтырь и поинтересовался, планируется ли в России вводить налог на рогатый скот.
Фото: 1MI

«Налог на голову для таких нужно ввести. Нет, никакого налога на скот у нас вводить не собираются. Хочу, чтобы это услышали не только в поселке Чалтырь, но и в других регионах», — заявил глава государства.

Он добавил, что Минфин РФ ничего такого не планирует и эта информация не имеет под собой никаких оснований.

Читайте также:
Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%Путин рассказал, зачем в России создают новый учебник историиПутин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
#Общество#Бизнес#Илья Протвинов#Донбасс#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беженцы#Школа#Дети#Экология#Дорога#Таганрог#Транспорт#СИЗО#Мусор#Долги#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Налог#Школы#Трудоустройство#Роддом#Закон#Туберкулез#Уголовное преследование#Ферма#Заработная плата#Инвалиды#Свалки#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Сегодня, 15:23
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Сегодня, 13:03
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Сегодня, 12:38
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Сегодня, 12:28
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29