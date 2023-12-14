«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В четверг, 14 декабря 2023 года состоялась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным, который ответил на вопросы россиян. В это время на большом экране в зале показывали вопросы, которые прислали по смс. Один из них задал житель Ростова-на-Дону, который поинтересовался, почему растут цены на продукты. Но этот вопрос остался без ответа. О том, что еще говорил президент 14 декабря, можно прочитать здесь.
Тем временем мы подготовили материал о том, чем еще жители Ростовской области интересовались у Путина с момента запуска проекта RostovGazeta.
В 2016 году кинорежиссер Никита Михалков попросил главу государства помочь ростовскому обществу инвалидов с организацией бизнеса. Он рассказал на Прямой линии, что два инвалида встретили его на улице и попросили передать вопрос главе государства. Им нужна была помощь в создании условий, в которых люди с ограниченными возможностями смогут заниматься бизнесом.
Тогда президент сообщил, что разберется с этим вопросом.
В 2017 году жительница Таганрога во время Прямой линии обратилась с жалобой. В письме женщина описала условия в роддоме №2 в Таганроге, где она лежала в одной палате с женщиной, у которой обнаружили открытую форму туберкулеза. После этого обращения Минздрав и Роспотребнадзор начали проверки.
В 2018 году группа беженцев из Донбасса, проживавшая в Батайске, во время Прямой линии пожаловалась президенту на сложный процесс получения документов и невозможность устроиться на работу. Местная жительница тогда рассказывала о законе о 90 днях, когда нужно было возвращаться на это время обратно. Что касается справок, то они стоили очень дорого.
«Мне даже неловко слушать, что все еще есть проблема с трудоустройством. Я уже давал поручения миграционной службе и главе МВД, чтобы реализовали проект закона. Я уверен, что мы решим эту проблему», — ответил тогда президент.
Кроме того, жители Шахт отправили возмущенную реплику в эфир с президентом, так как их не устраивало состояние общественного транспорта. Но этот вопрос президенту так и не озвучили.
А сотрудники психиатрической больницы в Новочеркасске пожаловались на уменьшение размера заработной платы после выборов.
В 2019 году бизнесмен из Ростова-на-Дону Александр Хуруджи обратился к президенту РФ с вопросом об арестах предпринимателей. Изначально он выразил слова благодарности Путину за участие в его деле, после чего попросил разобраться с применением статьи об организации преступного сообщества в отношении предпринимателей. Президент ответил, что работа в этом направлении идет, а саму статью нужно скорректировать.
Также Хуруджи заявил о том, что бизнесменов, которых коснулось уголовное преследование нужно не сажать в СИЗО, а отпускать под залог. Путин ответил, что злоупотреблять арестами не нужно, но и нельзя допускать, чтобы богатые откупались.
В ходе эфира жители сразу нескольких регионов России, в том числе Ростовской области, попросили президента обратить внимание на проблемы в сфере экологии. В частности, они пожаловались на мусор и свалки.
Президент объяснил, что этой теме десятилетиями не уделяли внимания, что и привело к таким последствиям. Отходы на полигонах скапливались долгие годы, в результате чего появились мусорные горы.
Как отметил Путин, ему не важно, кто будет заниматься вывозом мусора, это решают главы регионов. Главное — чтобы ответственные лица четко выполняли свою работу.
В 2020 году журналистка рассказала Путину об уволенном директоре ООО «Батайское информационное агентство „Вперед“ Елене Пивоваровой. Напомним, что контракт с ней разорвали с 13 ноября 2020 года, после этого в редакции газеты начались обыски. RostovGazeta выяснила, за время руководства Пивоваровой газета оказалась в многомиллионных долгах.
Журналистка во время обращения к Путину заявила, что Пивоварову уволили якобы незаконно. Тогда глава государства пообещал урегулировать ситуацию, после чего с ней встретился первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Они обсудили обстоятельства увольнения и пути урегулирования конфликта.
В 2021 году жителям Таганрога удалось задать президенту вопрос во время Прямой линии. Они отправили снимок с дорогой к школе №39, на нем была изображена грунтовая проезжая часть с зарослями травы.
Президент в этом момент делал пометки в блокноте и на вопрос не ответил. Но через некоторое время от ЦУР региона поступило сообщение, что власти проложат сразу три дороги, ведущие к школе № 39 на улице Галицкого в Таганроге.
Кроме того, жители Ростовской области сумели задать вопрос президенту, касающийся сельского хозяйства.
Тему затронул житель поселка Чалтырь и поинтересовался, планируется ли в России вводить налог на рогатый скот. Однако президент резко раскритиковал тех, кто распространяет такие слухи.
«Налог на голову для таких нужно ввести. Нет, никакого налога на скот у нас вводить не собираются. Хочу, чтобы это услышали не только в поселке Чалтырь, но и в других регионах», — заявил глава государства.
Он добавил, что Минфин РФ ничего такого не планирует и эта информация не имеет под собой никаких оснований.