«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях

В четверг, 14 декабря 2023 года состоялась Прямая линия с президентом Владимиром Путиным, который ответил на вопросы россиян. В это время на большом экране в зале показывали вопросы, которые прислали по смс. Один из них задал житель Ростова-на-Дону, который поинтересовался, почему растут цены на продукты. Но этот вопрос остался без ответа. О том, что еще говорил президент 14 декабря, можно прочитать здесь.