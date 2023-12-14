Огонь уничтожил три жилых дома в Ростове. Публикуем видео страшного пожара

В четверг, 14 декабря, около 16.36 мск спасатели получили сигнал о возгорании в частном секторе на Сельмаше. Очаг огня был расположен на улице Лянде, 13, где пожар охватил сразу три частных дома. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.