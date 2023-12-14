Огонь уничтожил три жилых дома в Ростове. Публикуем видео страшного пожара

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В четверг, 14 декабря, около 16.36 мск спасатели получили сигнал о возгорании в частном секторе на Сельмаше. Очаг огня был расположен на улице Лянде, 13, где пожар охватил сразу три частных дома. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
К работам по ликвидации огня подключили 11 единиц спецтехники и 42 пожарных, которым удалось локализовать очаг возгорания к 17.20 мск.
Telegram-канал «Ростовская телега» опубликовал видео очевидцев, на котором пожар снят с воздуха. От горящих зданий в небо поднимается высокий столб черного дыма, зарево от пожара видно на километры вокруг. По неподтвержденной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
Информация об этом пока официально не подтвердилась, данные о возможном ущербе и пострадавших в пожаре уточняется.
Ранее два человека стали жертвами пожара, пытаясь потушить огонь в Батайске.