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Огонь уничтожил три жилых дома в Ростове. Публикуем видео страшного пожара

Огонь уничтожил три жилых дома в Ростове. Публикуем видео страшного пожара

14 декабря 2023, 16:40
Фото: Midjourney
Огонь уничтожил три жилых дома в Ростове. Публикуем видео страшного пожара

На Сельмаше в Ростове полностью сгорели три частных дома 14 декабря

В Ростове на улице Лянде сгорели три частных дома, подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В четверг, 14 декабря, около 16.36 мск спасатели получили сигнал о возгорании в частном секторе на Сельмаше. Очаг огня был расположен на улице Лянде, 13, где пожар охватил сразу три частных дома. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

К работам по ликвидации огня подключили 11 единиц спецтехники и 42 пожарных, которым удалось локализовать очаг возгорания к 17.20 мск.

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Telegram-канал «Ростовская телега» опубликовал видео очевидцев, на котором пожар снят с воздуха. От горящих зданий в небо поднимается высокий столб черного дыма, зарево от пожара видно на километры вокруг. По неподтвержденной информации, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Видео: Видео: Telegram-канал «Ростовская телега» / Midjourney

Информация об этом пока официально не подтвердилась, данные о возможном ущербе и пострадавших в пожаре уточняется.

Ранее два человека стали жертвами пожара, пытаясь потушить огонь в Батайске.

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