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Отца и сына осудили в Ростове за участие в террористическом сообществе

Отца и сына осудили в Ростове за участие в террористическом сообществе

14 декабря 2023, 11:32
Фото: Sgt. Alexander Skripnichuk/cc0/US department of defence
Отца и сына осудили в Ростове за участие в террористическом сообществе
Двух мужчин, граждан Украины, осудили в Ростове за участие в террористической организации, сообщили в прокуратуре региона.

Южный окружной военный суд вынес приговор двум гражданам Украины Роману Дидыку и Виктору Дидыку. Они являются отцом и сыном. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия.

В 2015 году отец и сын, живя в Днепропетровске, вошли в ряды местного террористического сообщества. Оно участвовало в боях на территории Донбасса.

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В 2022 году Романа и Виктора Дидык мобилизовали в ВСУ. Они прибыли в ЛНР. Там, с выданным армией оружием, их задержали ВС РФ.

Суд приговорил Романа Дидыка к восьми годам лишения свободы. Такой же срок получил и Виктор Дидык.

До этого в Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона.

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