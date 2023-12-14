Отца и сына осудили в Ростове за участие в террористическом сообществе

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Южный окружной военный суд вынес приговор двум гражданам Украины Роману Дидыку и Виктору Дидыку. Они являются отцом и сыном. Их признали виновными в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия.
В 2015 году отец и сын, живя в Днепропетровске, вошли в ряды местного террористического сообщества. Оно участвовало в боях на территории Донбасса.
В 2022 году Романа и Виктора Дидык мобилизовали в ВСУ. Они прибыли в ЛНР. Там, с выданным армией оружием, их задержали ВС РФ.
Суд приговорил Романа Дидыка к восьми годам лишения свободы. Такой же срок получил и Виктор Дидык.
До этого в Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона.
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