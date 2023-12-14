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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 07:52

Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд дал прогнозы погоды в Ростове

Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове

14 декабря 2023, 07:50
Фото: rostovgazeta.ru
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд дал прогнозы погоды в Ростове

Метеоролог Вильфанд рассказал, каких еще аномалий ждать в Ростове в декабре

Очень большая территория России покрыта аномалиями, а в Ростовской области ожидаются снегопады, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал изданию RT, что сразу в нескольких регионах складывается аномальная погода. Так, в Заволжье, на Урале и Западной Сибири по-прежнему сильные холода на 10—20 градусов ниже нормы.

В Красноярском крае температура опускается до -50, на западной территории Якутии — -45 градусов.

Что касается юга страны, то пока температура должна быть в пределах нормы. При этом в Ростовской области прогнозируют сильные снегопады

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Добавим, что в последнее время в области из-за ледяного должна произошло большое количество инцидентов, связанных с отключением электричества и травмированными местными жителями.

Всего из-за гололеда пострадали более 500 человек, все они обратились к медикам. Не исключено, что на этой неделе снова пройдет ледяной дождь.

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