Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Он рассказал изданию RT, что сразу в нескольких регионах складывается аномальная погода. Так, в Заволжье, на Урале и Западной Сибири по-прежнему сильные холода на 10—20 градусов ниже нормы.
В Красноярском крае температура опускается до -50, на западной территории Якутии — -45 градусов.
Что касается юга страны, то пока температура должна быть в пределах нормы. При этом в Ростовской области прогнозируют сильные снегопады
Добавим, что в последнее время в области из-за ледяного должна произошло большое количество инцидентов, связанных с отключением электричества и травмированными местными жителями.
Всего из-за гололеда пострадали более 500 человек, все они обратились к медикам. Не исключено, что на этой неделе снова пройдет ледяной дождь.