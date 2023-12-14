Предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года

Предложение на рынке первичного жилья за год выросло почти в два раза в Ростове. Однако оно не соответствует спросу. Он за 11 месяцев 2023 года упал на 11%. Само жилье в новостройках подорожало в среднем на 2% и сейчас стоит в районе пяти миллионов рублей.