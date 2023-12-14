rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года

Предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года

14 декабря 2023, 09:02
Фото: donland.ru
Предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года
Стоимость жилья в новостройках Ростова выросла на 2% при том, что спрос на него упал на 11%, сообщили RostovGazeta в «Авито Недвижимость».

Предложение на рынке первичного жилья за год выросло почти в два раза в Ростове. Однако оно не соответствует спросу. Он за 11 месяцев 2023 года упал на 11%. Само жилье в новостройках подорожало в среднем на 2% и сейчас стоит в районе пяти миллионов рублей.

Дорожают новостройки по всей России. При этом застройщики уменьшают среднюю площадь сдаваемого жилья.

Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на почти на 18%
Узнать подробнее

Спрос на квартиры эксперты связывают с изменениями в льготной ипотеке. Ежемесячные платежи при покупке новостройки гораздо меньше, чем при приобретении жилья на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что машины в Ростовской области подорожали на треть за год.

Читайте также:
Власти Ростова решили пустить автобусы «гармошка» на маршруты СуворовскогоМуниципальное похоронное бюро Ростова отдадут в частные руки в 2024 годуШколы и детские сады в Ростове заработают 14 декабря. Но ходить в них не советуют
#Общество#Город#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
Сегодня, 06:39
Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря
Сегодня, 07:47
Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году
Сегодня, 07:45
Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря
Сегодня, 05:28
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
Сегодня, 07:50
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29