Предложение жилья на первичном рынке в Ростове выросло на 82% с начала года

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Предложение на рынке первичного жилья за год выросло почти в два раза в Ростове. Однако оно не соответствует спросу. Он за 11 месяцев 2023 года упал на 11%. Само жилье в новостройках подорожало в среднем на 2% и сейчас стоит в районе пяти миллионов рублей.
Дорожают новостройки по всей России. При этом застройщики уменьшают среднюю площадь сдаваемого жилья.
Спрос на квартиры эксперты связывают с изменениями в льготной ипотеке. Ежемесячные платежи при покупке новостройки гораздо меньше, чем при приобретении жилья на вторичном рынке.
Ранее сообщалось, что машины в Ростовской области подорожали на треть за год.