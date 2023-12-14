Президент Путин извинился за цены на яйца в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Одним из проблемных вопросов, с которым россияне обратились к президенту Владимиру Путину, стал взрывной рост цен на куриные яйца. За минувший год цены на яйца выросли на 65,2% только в Ростовской области, однако и в других регионах этот показатель превысил 40%. Это спровоцировало волну проверок со стороны прокуратуры и УФАС, пытающихся выяснить, на каком этапе реализации товара цены взлетают до неприемлемых отметок.
Вопрос о стоимости задала и жительница Краснодарского края Ирина Акопова.
«У нас яйцо, десяток, стоит от 180 до 220 рублей. Где и когда были такие цены? Курина грудка была 165 рублей за килограмм, сегодня 300[…] Пожалейте пенсионеров, мы не получаем миллионами пенсию. Ну наведите порядок, не к кому обратиться», — пожаловалась жительница Кубани.
В ответ на это президент заявил, что знает об этой проблеме, и в правительстве уже приняли меры для стабилизации ситуации.
«На днях разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал: как у него с яйцами? Они говорят, у них все в порядке[…] Вы знаете, что произошло? Спрос увеличился. Раньше это был относительно дешевый белок. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт», — рассказал Владимир Путин, добавив, что сейчас поступили предложения импорта яиц из Турции и Беларуси.
«Сожалею и приношу извинения на этот счет, сбой в работе правительства», — признал президент, добавив, что в ближайшие недели ситуация в Ростовской области и других регионах начнет улучшаться.