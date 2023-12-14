Президент Путин извинился за цены на яйца в Ростовской области

«На днях разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал: как у него с яйцами? Они говорят, у них все в порядке[…] Вы знаете, что произошло? Спрос увеличился. Раньше это был относительно дешевый белок. Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт», — рассказал Владимир Путин, добавив, что сейчас поступили предложения импорта яиц из Турции и Беларуси.