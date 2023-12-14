Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Напомним, 14 декабря президент Владимир Путин рассказал, что решение о возобновлении полетов в аэропорт Краснодара примет МО РФ после тестового полета 15 декабря.
Это вызвало вопросы со стороны жителей юга России, в чьих городах и регионах не стали снимать и даже обсуждать запрет на полеты гражданской авиации. Южане хотят знать, когда у них вновь появится возможность пересесть с поездов, автобусов и автомобилей на быстрые и комфортные самолеты.
В ответ на это Владимир Путин заявил, что для правительства приоритетом остается безопасность пассажиров воздушных судов, а потому никакие аэропорты не смогут вернуться к работе до обеспечения прежнего уровня безопасности.
«Главный критерий возобновления работы закрытых аэропортов — безопасность пассажиров», — категорично заметил Владимир Путин.