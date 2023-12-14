Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов

Это вызвало вопросы со стороны жителей юга России, в чьих городах и регионах не стали снимать и даже обсуждать запрет на полеты гражданской авиации. Южане хотят знать, когда у них вновь появится возможность пересесть с поездов, автобусов и автомобилей на быстрые и комфортные самолеты.