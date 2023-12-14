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Published Сегодня, 13:01

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Updated Сегодня, 13:03

Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов

Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов

14 декабря 2023, 13:01
Фото: 1MI
Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов

Президент объявил, что необходимо для возобновления работы ростовского аэропорта

Президент России Владимир Путин заявил, что аэропорт в Ростовской области не вернется к работе до возможности обеспечения безопасности пассажиров, об этом он сообщил во время «Прямой линии».

Напомним, 14 декабря президент Владимир Путин рассказал, что решение о возобновлении полетов в аэропорт Краснодара примет МО РФ после тестового полета 15 декабря.

Это вызвало вопросы со стороны жителей юга России, в чьих городах и регионах не стали снимать и даже обсуждать запрет на полеты гражданской авиации. Южане хотят знать, когда у них вновь появится возможность пересесть с поездов, автобусов и автомобилей на быстрые и комфортные самолеты.

Путин рассказал, когда откроют аэропорт в соседнем с Ростовской областью Краснодаре
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В ответ на это Владимир Путин заявил, что для правительства приоритетом остается безопасность пассажиров воздушных судов, а потому никакие аэропорты не смогут вернуться к работе до обеспечения прежнего уровня безопасности.

«Главный критерий возобновления работы закрытых аэропортов — безопасность пассажиров», — категорично заметил Владимир Путин.

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