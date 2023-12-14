Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Напомним, что за последнее время яйца очень сильно подорожали, что волнует большое количество россиян. Сейчас найти десяток дешевле 100 рублей довольно проблематично.
Эту тему затронули на Прямой линии, когда президенту пожаловалась жительница Краснодарского края. Она рассказала, что яйца приходится покупать по цене от 180 до 220 рублей
«Где и когда были такие цены? Куриная грудка раньше стоила 165 рублей за килограмм, а теперь уже 300 рублей. Пожалейте пенсионеров, мы не получаем миллионами пенсию», — заявила собеседница.
Президент ответил, что в курсе ситуации и сейчас принимаются меры для решения этого вопроса.
«Спрос вырос, а объемы производства — нет. Своевременно не открыли импорт», — рассказал Владимир Путин, добавив, что сейчас есть предложения из Турции и Беларуси. Он пообещал улучшения ситуации в ближайшее время.
Также Путин сообщил, что решение об открытии аэропорта в Краснодаре примет Минобороны.