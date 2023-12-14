rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Путин объяснил, почему в Ростовской области очень дорогие яйца

Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца

14 декабря 2023, 11:50
Фото: Midjourney
Путин объяснил, почему в Ростовской области очень дорогие яйца
В России, в том числе Ростовской области, в скором времени стабилизируется ситуация с ценами на яйца, заявил президент Владимир Путин.

Напомним, что за последнее время яйца очень сильно подорожали, что волнует большое количество россиян. Сейчас найти десяток дешевле 100 рублей довольно проблематично.

Эту тему затронули на Прямой линии, когда президенту пожаловалась жительница Краснодарского края. Она рассказала, что яйца приходится покупать по цене от 180 до 220 рублей

«Где и когда были такие цены? Куриная грудка раньше стоила 165 рублей за килограмм, а теперь уже 300 рублей. Пожалейте пенсионеров, мы не получаем миллионами пенсию», — заявила собеседница.

Президент Путин извинился за цены на яйца в Ростовской области
Узнать подробнее

Президент ответил, что в курсе ситуации и сейчас принимаются меры для решения этого вопроса.

«Спрос вырос, а объемы производства — нет. Своевременно не открыли импорт», — рассказал Владимир Путин, добавив, что сейчас есть предложения из Турции и Беларуси. Он пообещал улучшения ситуации в ближайшее время.

Также Путин сообщил, что решение об открытии аэропорта в Краснодаре примет Минобороны.

#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Путин#Цены#Краснодарский край#Аэропорт#Турция#Импорт#Яйца#Миноборона#Пенсионеры#Куриная грудка#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
Подпишитесь
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
Сегодня, 06:39
Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря
Сегодня, 07:47
Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году
Сегодня, 07:45
Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря
Сегодня, 05:28
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
Сегодня, 07:50
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29