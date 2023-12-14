Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Во время Прямой линии на большом экране в зале выводились вопросы, которые прислали по смс. Один из них задал житель донского региона.
«Почему так сильно дорожают продукты? Ростов-на-Дону», — говорится в текстовом сообщении. Но этот вопрос остался без ответа.
Между тем, президент прокомментировал тему роста стоимости яиц, цены на которые превышают 100 рублей. Глава государства рассказал о выросшем спросе в условиях того, что производство продукции не увеличилось.
Глава государства пообещал, что в скором времени ситуация нормализуется.
Кроме того, президент рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%.