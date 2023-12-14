rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Вопрос жителей Ростовской области для Путина остался без ответа

Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области

14 декабря 2023, 13:03
Фото: donland.ru
Вопрос жителей Ростовской области для Путина остался без ответа
Жители Ростовской области поинтересовались у президента Владимира Путина причиной роста цен на продукты.

Во время Прямой линии на большом экране в зале выводились вопросы, которые прислали по смс. Один из них задал житель донского региона.

«Почему так сильно дорожают продукты? Ростов-на-Дону», — говорится в текстовом сообщении. Но этот вопрос остался без ответа.

Президент Путин назвал условие для открытия ростовского аэропорта Платов
Узнать подробнее

Между тем, президент прокомментировал тему роста стоимости яиц, цены на которые превышают 100 рублей. Глава государства рассказал о выросшем спросе в условиях того, что производство продукции не увеличилось.

Глава государства пообещал, что в скором времени ситуация нормализуется.

Кроме того, президент рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%.

Читайте также:
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйцаПутин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйцаТурция начнет поставлять яйца в Ростовскую область
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Продукты#Производство#Владимир Путин#Яйца#Спрос#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Сегодня, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Сегодня, 14:27
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Сегодня, 12:38
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Сегодня, 12:28
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29