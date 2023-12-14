Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Во время подведения итогов года он рассказал, что к концу года хотели набрать 400 тысяч контрактников. Но этот план удалось перевыполнить, так как их уже 486 тысяч.
Глава государства подчеркнул, что поток людей не сокращается, каждый день подписывают контракт около 1,5 тысячи граждан. Президент уточнил, что сейчас в мобилизации нет необходимости.
По его словам, 244 тысячи мобилизованных находятся в зоне спецоперации и показывают отличные результаты. Несколько из них являются Героями России.
Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области.