rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию

Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию

14 декабря 2023, 09:45
Фото: Минобороны РФ
Путин рассказал, будут ли в Ростовской области проводить мобилизацию
В России, в том числе Ростовской области, нет никакой необходимости в мобилизационной кампании, заявил президент Владимир Путин.

Во время подведения итогов года он рассказал, что к концу года хотели набрать 400 тысяч контрактников. Но этот план удалось перевыполнить, так как их уже 486 тысяч.

Глава государства подчеркнул, что поток людей не сокращается, каждый день подписывают контракт около 1,5 тысячи граждан. Президент уточнил, что сейчас в мобилизации нет необходимости.

Путин сообщил, что 244 тысячи мобилизованных россиян находятся в зоне СВО
Узнать подробнее

По его словам, 244 тысячи мобилизованных находятся в зоне спецоперации и показывают отличные результаты. Несколько из них являются Героями России.

Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области.

Читайте также:
Путин рассказал, когда закончится спецоперацияГлава КАМАЗа Когогин лично доставил в зону спецоперации технику для танкистов«Мы хотим нашу территорию»: ростовский депутат высказался о целях спецоперации
#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Путин#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Мобилизация#Контрактники#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
Подпишитесь
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
Сегодня, 06:39
Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря
Сегодня, 07:47
Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году
Сегодня, 07:45
Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря
Сегодня, 05:28
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
Сегодня, 07:50
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29