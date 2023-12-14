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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%

Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%

14 декабря 2023, 12:01
Фото: Midjourney
Путин рассказал, что в Ростовской области вырастут пенсии на 7,5%
Президент России Владимир Путин рассказал, что в следующем году поднимут пенсии, в том числе в Ростовской области, прозвучало во время Прямой линии.

У Путина поинтересовались, почему пенсии проиндексируют на 7,5%, а тарифы ЖКХ в 2024 году вырастут сильнее. В частности, вопрос поступил из Новосибирска, где тариф может вырасти от 9 до 14%.

Путин обещал проанализировать эту ситуацию. По его словам, пенсии проиндексируют на 7,5% и выразил надежду, что это будет не ниже уровня инфляции.

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«В декабре 2022 года пенсии подняли на 10%, потом весной еще на 4% по инфляции. И теперь еще одна индексация будет 7,5%», — напомнил глава государства.

Он добавил, что тарифы на ЖКХ не поднимали полтора года, а следующее повышение будет только летом 2024 года.

Ранее Путин заявил, что ситуация со стоимостью яиц стабилизируется в России.

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