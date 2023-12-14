Путин рассказал, когда откроют аэропорт в соседнем с Ростовской областью Краснодаре

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Владимир Путин прокомментировал возможное открытие аэропорта в Краснодаре. На завтра там запланировал тестовый полет, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы воздушной гавани.
Президент заявил, что главное в этом вопросе соблюдение безопасности пассажиров. Он добавил, что решение тут зависит и от позиции Минобороны.
«Он [Краснодар] так далеко от места боевых действий», — говорит Путин.
Что касается ростовского аэропорта Платов, то власти ранее заявляли, что на повестке дня такой вопрос пока не стоит.