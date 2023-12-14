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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:24

Путин заявил, откроют ли аэропорт в соседнем регионе с Ростовской областью

Путин рассказал, когда откроют аэропорт в соседнем с Ростовской областью Краснодаре

14 декабря 2023, 11:20
Фото: 1MI
Путин заявил, откроют ли аэропорт в соседнем регионе с Ростовской областью
Решение об открытии аэропорта в Краснодаре зависит от позиции Минобороны, заявил на Прямой линии президент Владимир Путин.

Владимир Путин прокомментировал возможное открытие аэропорта в Краснодаре. На завтра там запланировал тестовый полет, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы воздушной гавани.

В Краснодаре подтвердили возможное открытие ближайшего к Ростову аэропорта
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Президент заявил, что главное в этом вопросе соблюдение безопасности пассажиров. Он добавил, что решение тут зависит и от позиции Минобороны.

«Он [Краснодар] так далеко от места боевых действий», — говорит Путин.

Что касается ростовского аэропорта Платов, то власти ранее заявляли, что на повестке дня такой вопрос пока не стоит.

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