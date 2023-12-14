Путин заявил, что высокоскоростная дорога может появиться в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Президент рассказал, что постоянно проводится работа по развитию авиационного и железнодорожного транспорта. По его словам, высокоскоростная дорога планируется, а первым этапом станет Москва — Петербург, а после уже могут быть включены в проект южные регионы.
«Мы думаем об этом, чтобы развивать южные направления. Но сейчас нужно создать эффективную структуру, которая сделает бизнес-план», — рассказал президент.
Он добавил, что было бы отлично, если бы поездка из Москвы до Петербурга составляла 2 часа 15 минут. По его словам, люди внутри столицы дольше добираются до работы.
«Это будет совсем другое развитие. Тоже самое это касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подчеркнул глава государства.
Он выразил надежду, эта работа будет эффективно развиваться.
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