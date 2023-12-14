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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:21

Путин заявил, что высокоскоростная дорога может появиться в Ростовской области

Путин заявил, что высокоскоростная дорога может появиться в Ростовской области

14 декабря 2023, 11:18
Фото: 1MI
Путин заявил, что высокоскоростная дорога может появиться в Ростовской области
Президент России Владимир Путин не исключил вероятности того, что Ростовская область в будущем может попасть в проект создания высокоскоростной дороги, прозвучало на Прямой линии.

Президент рассказал, что постоянно проводится работа по развитию авиационного и железнодорожного транспорта. По его словам, высокоскоростная дорога планируется, а первым этапом станет Москва — Петербург, а после уже могут быть включены в проект южные регионы.

«Мы думаем об этом, чтобы развивать южные направления. Но сейчас нужно создать эффективную структуру, которая сделает бизнес-план», — рассказал президент.

Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году
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Он добавил, что было бы отлично, если бы поездка из Москвы до Петербурга составляла 2 часа 15 минут. По его словам, люди внутри столицы дольше добираются до работы.

«Это будет совсем другое развитие. Тоже самое это касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду, эта работа будет эффективно развиваться.

Ранее стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Путин#Краснодарский край#Ставропольский край#Железнодорожный транспорт#Авиация#Бизнес-план#Южные регионы#Прямая линия#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря 2023 года
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