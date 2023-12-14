Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Одной из важных новостей дня стало обсуждение вопроса строительства высокоскоростных дорог в Ростовской области.
Во время Прямой линии президент Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность строительства высокоскоростных дорог в Ростовской области, несмотря на то, что сейчас правительство ориентировано на развитие воздушного и железнодорожного видов транспорта. Строительство такой дороги станет возможным после реализации аналогичного проекта между Москвой и Санкт-Петербургом.
«Мы думаем об этом, чтобы развивать южные направления. Но сейчас нужно создать эффективную структуру, которая сделает бизнес-план», — уточнил Владимир Путин, объявив, что после завершения строительства продолжительность пути между фактической и культурной столицей России составит два часа и 15 минут.
«Это будет совсем другое развитие. То же самое касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подытожил Владимир Путин.
Кроме того, подводя итоги года во время Прямой линии, Владимир Путин ответил на один из наиболее острых вопросов — колоссальный рост цен на куриные яйца, который шокирует жителей Ростовской области и других регионов России последние недели.
Согласно данным Ростовстата, за год цены на яйца подскочили на 65,2%, а в Краснодарском крае лоток на десяток яиц обходится покупателям в нескромные 220 рублей.
По словам президента, причиной этого стало увеличение спроса на яйца, за которым не успевают объемы производства.
«Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт[…] Сожалею и приношу извинения на этот счет, сбой в работе правительства», — заявил Владимир Путин, позднее добавив, что ситуация с яйцом неблагоприятно отразилась и на сфере здравоохранения.
Из-за дефицита качественного для медицинских целей куриного яйца некоторые регионы лишились препаратов для вакцинации от кори, однако в ближайшее время дефицит надеются ликвидировать за счет импорта из дружественных стран.
Самым важным вопросом для дончан стала потенциальная возможность мобилизации жителей Ростовской области.
В ответ на многочисленные вопросы от россиян президент Владимир Путин заявил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительных сил. Тем не менее в ряды военных принимают контрактников, которых к концу года набрали уже 486 тысяч человек.
Президент Путин рассказал, что поток добровольцев не иссякает, и ежедневно контракты подписывают примерно 1500 граждан.
Что касается уже мобилизованных россиян, то сейчас в зоне СВО находятся 244 тысячи военных.