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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Ростовская область не попадет под мобилизацию, но дончане пока останутся без яиц

Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц

14 декабря 2023, 15:23
Фото: kremlin.ru
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но дончане пока останутся без яиц
В Ростовской области жителям пообещали решить проблему с очень дорогими яйцами, рассмотреть возможность построить высокоскоростную дорогу, а также объявили об отсутствии планов возобновить мобилизацию.

Скоростные дороги юга России

Одной из важных новостей дня стало обсуждение вопроса строительства высокоскоростных дорог в Ростовской области.

Во время Прямой линии президент Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность строительства высокоскоростных дорог в Ростовской области, несмотря на то, что сейчас правительство ориентировано на развитие воздушного и железнодорожного видов транспорта. Строительство такой дороги станет возможным после реализации аналогичного проекта между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Мы думаем об этом, чтобы развивать южные направления. Но сейчас нужно создать эффективную структуру, которая сделает бизнес-план», — уточнил Владимир Путин, объявив, что после завершения строительства продолжительность пути между фактической и культурной столицей России составит два часа и 15 минут.

«Это будет совсем другое развитие. То же самое касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подытожил Владимир Путин.

«Это будет совсем другое развитие. То же самое касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подытожил Владимир Путин.«Это будет совсем другое развитие. То же самое касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подытожил Владимир Путин.
«Это будет совсем другое развитие. То же самое касается юга страны, в том числе Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края», — подытожил Владимир Путин.
Фото: 1MI

Яйца всему голова

Кроме того, подводя итоги года во время Прямой линии, Владимир Путин ответил на один из наиболее острых вопросов — колоссальный рост цен на куриные яйца, который шокирует жителей Ростовской области и других регионов России последние недели.

Согласно данным Ростовстата, за год цены на яйца подскочили на 65,2%, а в Краснодарском крае лоток на десяток яиц обходится покупателям в нескромные 220 рублей.

Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
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По словам президента, причиной этого стало увеличение спроса на яйца, за которым не успевают объемы производства.

«Спрос увеличился, а объемы производства — нет. Вовремя не открыли импорт[…] Сожалею и приношу извинения на этот счет, сбой в работе правительства», — заявил Владимир Путин, позднее добавив, что ситуация с яйцом неблагоприятно отразилась и на сфере здравоохранения.

Из-за дефицита качественного для медицинских целей куриного яйца некоторые регионы лишились препаратов для вакцинации от кори, однако в ближайшее время дефицит надеются ликвидировать за счет импорта из дружественных стран.

По словам президента, причиной этого стало увеличение спроса на яйца, за которым не успевают объемы производства.По словам президента, причиной этого стало увеличение спроса на яйца, за которым не успевают объемы производства.
По словам президента, причиной этого стало увеличение спроса на яйца, за которым не успевают объемы производства.
Фото: 1MI

Никакой мобилизации

Самым важным вопросом для дончан стала потенциальная возможность мобилизации жителей Ростовской области.

В ответ на многочисленные вопросы от россиян президент Владимир Путин заявил, что власти не видят необходимости в мобилизации дополнительных сил. Тем не менее в ряды военных принимают контрактников, которых к концу года набрали уже 486 тысяч человек.

Президент Путин рассказал, что поток добровольцев не иссякает, и ежедневно контракты подписывают примерно 1500 граждан.

Что касается уже мобилизованных россиян, то сейчас в зоне СВО находятся 244 тысячи военных.

Президент Путин рассказал, что поток добровольцев не иссякает, и ежедневно контракты подписывают примерно 1500 граждан.Президент Путин рассказал, что поток добровольцев не иссякает, и ежедневно контракты подписывают примерно 1500 граждан.
Президент Путин рассказал, что поток добровольцев не иссякает, и ежедневно контракты подписывают примерно 1500 граждан.
Фото: 1MI
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