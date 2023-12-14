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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Ростовскую область покроет льдом, ожидается штормовой ветер

Ростовскую область покроет льдом, ожидается штормовой ветер

14 декабря 2023, 11:51
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовскую область покроет льдом, ожидается штормовой ветер
В Ростовской области 15 декабря ожидаются штормовой ветер скоростью до 18 метров в секунду и сильный гололед, об этом сообщили через Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пятницу, 15 декабря, согласно прогнозу синоптиков на Ростовскую область вновь обрушится непогода. Экстренные службы предупреждают о сильной гололедице и юго-восточном и южном ветре скоростью до 18 метров в секунду.

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Дончан призывают быть предельно осторожными во время непогоды, выбирать нескользкую обувь или, по возможности, не выходить на улицу вовсе. Кроме того, из-за обледенения ветвей во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, способных рухнуть вниз во время непогоды.

Кроме того, из-за обледенения ветвей во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, способных рухнуть вниз во время непогоды.Кроме того, из-за обледенения ветвей во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, способных рухнуть вниз во время непогоды.
Кроме того, из-за обледенения ветвей во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, способных рухнуть вниз во время непогоды.
Фото: rostovgazeta.ru

Жителям Ростовской области следует быть очень внимательными и не находиться на улице без особой необходимости, в случае экстренных ситуаций дончане могут обратиться за помощью по телефону 112.

Ранее дончан и гостей региона предупредили о метели на М-4 «Дон».

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