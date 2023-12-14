Ростовскую область покроет льдом, ожидается штормовой ветер

Дончан призывают быть предельно осторожными во время непогоды, выбирать нескользкую обувь или, по возможности, не выходить на улицу вовсе. Кроме того, из-за обледенения ветвей во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, способных рухнуть вниз во время непогоды.