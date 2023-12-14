Ростовскую область покроет льдом, ожидается штормовой ветер

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В пятницу, 15 декабря, согласно прогнозу синоптиков на Ростовскую область вновь обрушится непогода. Экстренные службы предупреждают о сильной гололедице и юго-восточном и южном ветре скоростью до 18 метров в секунду.
Дончан призывают быть предельно осторожными во время непогоды, выбирать нескользкую обувь или, по возможности, не выходить на улицу вовсе. Кроме того, из-за обледенения ветвей во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от деревьев, способных рухнуть вниз во время непогоды.
Жителям Ростовской области следует быть очень внимательными и не находиться на улице без особой необходимости, в случае экстренных ситуаций дончане могут обратиться за помощью по телефону 112.
Ранее дончан и гостей региона предупредили о метели на М-4 «Дон».