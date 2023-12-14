Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
По мнению Леонида Макарова, качественная красная икра может быть произведена только на Сахалине или на Камчатке. Черную же икру лучше покупать там, где расположены фермы по производству осетровых. В России крупнейшие производства находятся в Астраханской, Вологодской и Костромской областях.
«Качество икры напрямую зависит от места производства. Рыба должна жить в правильных условиях, чтобы давать икру богатую всеми жирами и микроэлементами», — уверен шеф-повар.
Макаров советует покупать икру только в прозрачных банках — так можно сразу оценить ее внешний вид и убедиться, что вы купили настоящую икру, а не имитацию.
«Обращайте внимание на размер и плотность икринок. В имитированной икре они одинакового размера и цвета, плотные как желейные шарики. Настоящая икра будет разной по размерам, а икринки немного мягкими. Цвет икринок тоже не совсем однородный», — рассказывает эксперт.
Шеф-повар также рекомендует читать состав икры перед покупкой: там должна быть только икра и консервант — E 211, соль или сорбиновая кислота.
Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону.