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Published Сегодня, 06:39

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Шеф-повар рассказал ростовчанам, как выбрать черную и красную икру

Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году

14 декабря 2023, 06:39
Фото: rostovgazeta.ru
Шеф-повар рассказал ростовчанам, как выбрать черную и красную икру

Шеф-повар Макаров рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру

Место производства икры должно быть там же, где вылавливают рыб лососевых или осетровых пород, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров.

По мнению Леонида Макарова, качественная красная икра может быть произведена только на Сахалине или на Камчатке. Черную же икру лучше покупать там, где расположены фермы по производству осетровых. В России крупнейшие производства находятся в Астраханской, Вологодской и Костромской областях.

«Качество икры напрямую зависит от места производства. Рыба должна жить в правильных условиях, чтобы давать икру богатую всеми жирами и микроэлементами», — уверен шеф-повар.

Стала известна стоимость черной икры к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону
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Макаров советует покупать икру только в прозрачных банках — так можно сразу оценить ее внешний вид и убедиться, что вы купили настоящую икру, а не имитацию.

«Обращайте внимание на размер и плотность икринок. В имитированной икре они одинакового размера и цвета, плотные как желейные шарики. Настоящая икра будет разной по размерам, а икринки немного мягкими. Цвет икринок тоже не совсем однородный», — рассказывает эксперт.

«Настоящая икра будет разной по размерам, а икринки немного мягкими. Цвет икринок тоже не совсем однородный», — рассказывает эксперт.«Настоящая икра будет разной по размерам, а икринки немного мягкими. Цвет икринок тоже не совсем однородный», — рассказывает эксперт.
«Настоящая икра будет разной по размерам, а икринки немного мягкими. Цвет икринок тоже не совсем однородный», — рассказывает эксперт.
Фото: Pxhere

Шеф-повар также рекомендует читать состав икры перед покупкой: там должна быть только икра и консервант — E 211, соль или сорбиновая кислота.

Ранее RostovGazeta писала о том, сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону.

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