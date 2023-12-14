Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году

По мнению Леонида Макарова, качественная красная икра может быть произведена только на Сахалине или на Камчатке. Черную же икру лучше покупать там, где расположены фермы по производству осетровых. В России крупнейшие производства находятся в Астраханской, Вологодской и Костромской областях.