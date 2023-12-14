rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Шоколад в Ростовской области подорожает на 20% в 2024 году

Шоколад в Ростовской области подорожает на 20% в 2024 году

14 декабря 2023, 09:01
Фото: rostovgazeta.ru
Шоколад в Ростовской области подорожает на 20% в 2024 году
Санкции и падение рубля повлияли и на стоимость производства шоколадной продукции в Ростовской области и других регионах, пишет РБК.

Инфляция в Ростовской области ударила и по шоколаду. В следующем году его стоимость вырастет на 15-20%. Связано это с подорожанием какао-бобов, падением рубля и возросшими издержками на логистику.

Экономист Чеглов: К Новому году рыба может подорожать на 15%
Узнать подробнее
В следующем году стоимость шоколада вырастет на 15-20%.В следующем году стоимость шоколада вырастет на 15-20%.
В следующем году стоимость шоколада вырастет на 15-20%.
Фото: rostovgazeta.ru

Эксперты отмечают, что в России для производства шоколадной продукции используют импортное сырье. Оно приходит из Африки и Южной Америки.

Ранее сообщалось, что стоимость яиц в 2023 году выросла на 45 рублей в Ростовской области. До 200 рублей в регионе подорожал и килограмм мандаринов. Это также связано с удорожанием логистики и общей инфляцией.

Читайте также:
Эксперт Корнюш объяснил, как скажется на стоимости импорт яиц в Ростовскую областьДорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому годуИзвестные бренды кетчупа и майонеза подняли цены в Ростовской области
#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#Цены на продукты в Ростовской области
Подпишитесь
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
Сегодня, 06:39
Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря
Сегодня, 07:47
Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году
Сегодня, 07:45
Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря
Сегодня, 05:28
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
Сегодня, 07:50
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29