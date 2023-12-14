Шоколад в Ростовской области подорожает на 20% в 2024 году

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Инфляция в Ростовской области ударила и по шоколаду. В следующем году его стоимость вырастет на 15-20%. Связано это с подорожанием какао-бобов, падением рубля и возросшими издержками на логистику.
Эксперты отмечают, что в России для производства шоколадной продукции используют импортное сырье. Оно приходит из Африки и Южной Америки.
Ранее сообщалось, что стоимость яиц в 2023 году выросла на 45 рублей в Ростовской области. До 200 рублей в регионе подорожал и килограмм мандаринов. Это также связано с удорожанием логистики и общей инфляцией.