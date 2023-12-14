Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году

Сам глава региона рассказал, что любит встречать Новый год в кругу своей семьи. Он признался, что для него самая главная традиция — это провести этот праздник вместе. Не всегда удается встретить Новый год ночью 31 декабря, но когда это случается, он радуется возможности быть рядом со своими детьми, внуками и иногда друзьями.