Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Ростов готовится к предстоящему 2024 году, а улицы города превращаются в настоящую новогоднюю сказку. Городская администрация разработала концепцию оформления уличного пространства, чтобы подарить жителям и гостям праздничное настроение.
На приобретение новогодних украшений из бюджета было выделено 59 миллионов рублей. В этом году горожане увидят, как уже знакомые композиции, включающие светящиеся елки, деревянные игрушки и арки, так и новые элементы.
Изюминкой станет украшение двух мостов новыми световыми элементами. Ворошиловский мост оформят в новом образе с помощью световых консолей в высоту примерно шесть метров и гирлянд, которые в длину достигают четырех километров. Аналогичное оформление появится и на мосту на проспекте Стачки.
Также запланировано изготовить и установить две новые новогодние ели, которые станут главными символами праздника в парке Горького и на площади Советов. Высота каждой из них составит 21 метр, что можно сравнить с высотой семиэтажного дома.
Елки будут созданы с помощью 37-ярусного каркаса световых хвойных веток, каждую из которых украсят светодиодной гирляндой с эффектом мерцания. Верхушки елей будут иметь форму световых звезд.
Ограждения елей будут облицованы декоративными световыми объемными панелями, на которых закрепят световые объемные элементы в виде домиков, снеговиков, оленей и деревьев.
В этом году в первый раз за всю историю города задействуют три световые арки «Двойная снежинка». Они будут установлены на площади Советов и иметь высоту не менее 5 метров и ширину не менее 7 метров.
В целом, большая часть знаковых новогодних украшений будет занимать свои привычные места. Переулок Соборный встретит жителей и гостей световой композицией Арка «2024». Покровский сквер тоже будет украшен световыми композициями арок с хвоей, хештегом «#СНовымгодом!» и деревянными игрушками. Театральная площадь будет украшена аркой «2024» и световыми растениями.
По информации Госзакупок, в Ростове-на-Дону выбрали компанию, которая будет заниматься оформлением города к новогодним праздникам.
Выбор исполнителя проводился в ходе электронного аукциона. Победителем стала зарегистрированная в Мурманске компания под названием «Сияние».
Согласно данным из системы «Спарк», она работает в течение двух лет и специализируется на производстве электрического оборудования. Ее чистая прибыль составляла 21,1 миллиона рублей в 2021 году и 18,3 миллиона рублей в 2022 году. В компании числятся всего три сотрудника.
На этот год запланированы траты в размере 56 миллионов рублей, а на следующий год — 3,5 миллиона рублей. На улицах города появятся знакомые новогодние композиции в виде игрушек, арок, световых деревьев, а также арт-объектов.
В этом году в Ростовской области не будет массовых мероприятий, планируется провести локальные праздники в честь Нового года в муниципалитетах. Об этом сообщили представители правительства региона корреспонденту RostovGazeta.
Особое внимание будет уделено безопасности во время праздников: для этого задействуют правоохранительные органы, казаков, дружинников и представителей администраций. Эти меры безопасности будут распространяться как на новогодних, так и на рождественских праздниках.
Местным жителям напомнили, что на территории региона действует временное ограничение на использование пиротехники, в соответствии с указом губернатора, которое будет действовать с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года.
Сам глава региона рассказал, что любит встречать Новый год в кругу своей семьи. Он признался, что для него самая главная традиция — это провести этот праздник вместе. Не всегда удается встретить Новый год ночью 31 декабря, но когда это случается, он радуется возможности быть рядом со своими детьми, внуками и иногда друзьями.
Губернатор также отмечает особенный День друзей, который приходится на один из новогодних дней. В этот день Голубев собирается со своими товарищами и поздравляет их с началом нового года.