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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря

Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря

14 декабря 2023, 07:47
Фото: rostovgazeta.ru
Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря
Снегопады и гололедица ожидаются в Ростове сегодня, сообщили синоптики Гидрометцентра.

Непогода останется в Ростовской области, как минимум, до конца выходных. Сегодня в регионе будет облачно. Прогнозируется снегопад, сопровождаемый сильным ветром. Температура воздуха ночью составит -6 градусов, а днем — -2.

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Также синоптики предупредили о сохранении в Ростовской области гололеда. Из-за мокрого снега и заморозков наледь еще не скоро исчезнет с дорог региона.

Напомним, уже более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области. Загруженность отделений травматологии в столице региона оценивается в 100%. Переполнены коридоры и в БСМП.

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