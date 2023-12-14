Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Непогода останется в Ростовской области, как минимум, до конца выходных. Сегодня в регионе будет облачно. Прогнозируется снегопад, сопровождаемый сильным ветром. Температура воздуха ночью составит -6 градусов, а днем — -2.
Также синоптики предупредили о сохранении в Ростовской области гололеда. Из-за мокрого снега и заморозков наледь еще не скоро исчезнет с дорог региона.
Напомним, уже более 500 человек пострадали из-за гололеда в Ростовской области. Загруженность отделений травматологии в столице региона оценивается в 100%. Переполнены коридоры и в БСМП.