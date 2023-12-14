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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Tele2 дарит новогодние подарки за клиентов

Tele2 дарит новогодние подарки за клиентов

14 декабря 2023, 12:13
Фото: Tele2
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Tele2 предлагает своим абонентам сделать подарки. Искусственный интеллект оператора Миа подберет варианты, из которых пользователь может выбрать подарок для клиентов любого оператора.

Новый год — время чудес, волшебства и, конечно, подарков. Tele2 поддерживает новогодние традиции и в преддверии праздников запускает акцию «Друзья ваши — подарки наши», в которой могут принять участие все клиенты оператора. Искусственный интеллект Миа предложит абонентам варианты подарков, из которых нужно выбрать один наиболее подходящий. В акции могут принять участие B2C- и B2B-клиенты.

Чтобы отправить подарки друзьям, необходимо в мобильном приложении «Мой Tele2» кликнуть на баннер с изображением Мии и выбрать раздел «Поздравьте друзей и близких с Новым годом», ввести номер телефона получателя. Среди подарков от Tele2 — подписка MiXX S, пакеты гигабайтов. Кроме того, клиентам доступны интересные варианты из партнерских предложений — например, новогодняя подборка книг от «Литрес» или бесплатный период подписки от видеосервиса Wink.

Порадовать близких цифровым подарком клиенты Tele2 смогут с 13 декабря 2023 года по 16 января 2024-го. Подарочный промокод действует до конца января 2024 года.

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