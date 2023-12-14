Tele2 дарит новогодние подарки за клиентов

Новый год — время чудес, волшебства и, конечно, подарков. Tele2 поддерживает новогодние традиции и в преддверии праздников запускает акцию «Друзья ваши — подарки наши», в которой могут принять участие все клиенты оператора. Искусственный интеллект Миа предложит абонентам варианты подарков, из которых нужно выбрать один наиболее подходящий. В акции могут принять участие B2C- и B2B-клиенты.