В донском парламенте утвердили проект областного бюджета на 2024 год

Расходы на здравоохранение в 2024 году возрастут почти на 35,9% в сравнении со вторым чтением бюджета на 2023 год и составят 37.3 млрд руб.). В течение следующего года планируется построить 6 объектов здравоохранения на сумму 2,76 млрд руб. Также капитально отремонтируют 62 объекта на сумму 3,13 млрд руб. Из них 31 объект — в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели будет потрачено 1,4 млрд рублей. 10,2 млрд руб. пойдут на закупку медицинского оборудования и оснащения медицинских объектов. 37,9 млн. рублей на оснащение автомобилей скорой медицинской помощи и так далее.