В донском парламенте утвердили проект областного бюджета на 2024 год

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
— Как говорят некоторые специалисты: — «Бюджет это искусство равномерного распределения разочарований». Но в нынешнем году, разочарований будет меньше. Позитивная составляющая нашего бюджета на 2024 год, позволяет с оптимизмом смотреть в наступающую бюджетную трехлетку, — сказал Александр Ищенко.
Председатель донского парламента добавил, что депутатам Законодательного собрания при формировании бюджета, было не просто добиться сбалансированного учета предложений, сформированных на наказах избирателей этой осенью.
— Ко второму чтению, только от депутатов Законодательного собрания по наказам избирателей было включено 63 поправки на сумму более 5,5 млрд рублей. Здесь и строительство новых школ, детских садов, капитальный ремонт социальных объектов, поликлиник, благоустройство территорий и создание общественных пространств. В целом, это решение проблем которые волнуют жителей муниципалитетов Ростовской области, — пояснил председатель ЗС РО Александр Ищенко.
Областной бюджет на 2024 год подошел ко второму чтению со следующими параметрами: доходы — 327,5 млрд рублей (+ 52,9 млрд рублей ко 2 чт. бюджета на 2023 год), расходы — 336,8 млрд рублей (+ 43,6 млрд рублей ко 2 чт. бюджета на 2023 год).
По словам замгубернатора, министра финансов Ростовской области, Лилии Федотовой, благодаря принимаемым на федеральном уровне мерам, донская экономика адаптировалась к новой реальности.
— Те цифры, о которых мы сегодня говорим, показывают, как важно продолжать создание условий для достижения стабильного развития нашего региона. Областной бюджет должен обладать высоким уровнем прочности и именно такой документ мне приятно представлять на сегодняшнем заседании. К первому чтению уже были предусмотрены дополнительные расходы на увеличение заработной платы бюджетникам, выполнение социальных обязательств перед гражданами, реализацию нацпроектов и поддержку бизнеса. Тем не менее, ко второму чтению проект бюджета претерпел значительные изменения, — поделилась Лилия Федотова.
В процессе обсуждения данного проекта, спикеры отметили выраженную социальную направленность областного бюджета будущего года. По их мнению, социальная ориентированность видна через цифры, рост процентов и конкретные объекты.
Так в 2024 году расходы на социальную сферу составят 64% от общего объема бюджета или 216,66 млрд руб. в денежном эквиваленте, что на 21,99 млрд руб. больше расходов бюджета на те же цели ко второму чтению бюджета на 2023 год.
На первом месте стоит сфера образования. На ее развитие предусмотрено выделение 85,4 млрд руб. Основная часть средств будет направлена на продолжение и завершение работ по строительству и реконструкции 10 школ — 5,8 млрд рублей, 4 детских садов — 341 млн рублей. Также в 2024 году будет капитально отремонтировано 65 школ (4,5 млрд руб.), 20 детских садов (841 млн руб.).
Расходы на здравоохранение в 2024 году возрастут почти на 35,9% в сравнении со вторым чтением бюджета на 2023 год и составят 37.3 млрд руб.). В течение следующего года планируется построить 6 объектов здравоохранения на сумму 2,76 млрд руб. Также капитально отремонтируют 62 объекта на сумму 3,13 млрд руб. Из них 31 объект — в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели будет потрачено 1,4 млрд рублей. 10,2 млрд руб. пойдут на закупку медицинского оборудования и оснащения медицинских объектов. 37,9 млн. рублей на оснащение автомобилей скорой медицинской помощи и так далее.
Не обошли стороной и развитие спорта. Объем выделенных средств на это направление составил 8,8 млрд рублей, что на 31,7% или на 2,1 млрд руб. больше по отношению ко второму чтению бюджета на 2023 год. Парламентарии отметили, что большая часть этих средств пойдет на подготовку спортсменов, предоставление грантов спортивным клубам и продолжение или завершение строительства отдельных объектов. За счет областных средств — 2,7 млрд рублей построят 10 новых объектов спорта, а 23 спортивных объекта отремонтируют.
На развитие культурных объектов в 2024 году потратят 6,4 млрд руб. На эти деньги капитально отремонтируют 10 областных учреждений культуры, среди которых «Здание бывшего гостиного двора», г. Таганрог, «Здание Нахичеванского городского театра» в г. Ростов-на-Дону, дом культуры в с. Кулешовка Азовского района и так далее.
Несмотря на то, что немалая часть средств капитального характера запланирована на развитие социальной сферы, средства развития бюджета распределены и на инфраструктуру ЖКХ, сельское и дорожное хозяйства, а также перспективные проекты предпринимательства.
Расходы по ЖКХ ко второму чтению выросли в два раза и составили в 2024 году 25 млрд рублей. На эти деньги планируется возвести либо реконструировать 12 объектов областной собственности на сумму 2,22 млрд руб. и 29 муниципальных на сумму 8 млрд рублей, предусмотрен и капитальный ремонт 18 объектов ЖКХ.
На 4-м заседании донского парламента VII созыва подвели итоги и годовой работы. За два созыва 2023 года донские парламентарии провели 12 заседаний, приняли 186 областных законов и 470 постановлений Законодательного Собрания.