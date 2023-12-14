В ЕР провели третью дискуссионную площадку перед съездом

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, открывая ее, подчеркнул, что будущее России формируется совместными усилиями всех граждан страны, отметив, что это касается и самой партии.
«Мы делаем всё, чтобы наша страна была сильной, могущественной, авторитетной. Чтобы с нами считались», — подчеркнул председатель партии.
Он также отметил, что будущее страны связано с политическими событиями, включая предстоящие выборы президента.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что «Единая Россия» поддерживает Владимира Путина, признавая его роль в консолидации страны.
«Именно с ним связано будущее России. На внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам, — в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина», — сказал он.
Все участники дискуссии отметили важную роль президента в развитии науки, технологий, спорта, культуры и поддержке регионов.
Зарубежные гости выразили мнение, что Россия играет ключевую роль в сохранении мира и может помочь преодолеть моральный кризис на Западе, спасти человеческую цивилизацию.
Завершая свое выступление, Медведев подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы сделать Россию крепкой, сильной, процветающей и комфортной для жизни.
Как сообщается на сайте ER.RU, итоги всех трех сессий «Будущее России» будут представлены на XXI съезде партии, который состоится 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Там также будет обозначена позиция партии по предстоящей президентской кампании, а также проведена ротация руководящих органов «Единой России».