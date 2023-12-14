В ЕР провели третью дискуссионную площадку перед съездом

«Именно с ним связано будущее России. На внешнем контуре Россия сегодня занимает достойное место. Все попытки нас изолировать провалились. У нас немало друзей в Азии, на Глобальном Юге. В Африке хорошо помнят, сколько Россия дала их странам, — в отличие от Запада, который веками лишь забирал ресурсы и прибыль, ничего не отдавая взамен. Наша страна взяла этот курс с приходом Владимира Путина», — сказал он.