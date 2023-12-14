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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

В Москву отправят подростка, устроившего резню в школе в Ростовской области

В Москву отправят подростка, устроившего резню в школе в Ростовской области

14 декабря 2023, 08:28
Фото: rostovgazeta.ru
В Москву отправят подростка, устроившего резню в школе в Ростовской области
Подростка, который в школе в Ростовской области набросился с ножом на детей, отправят на обследование в Москву, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что утром 11 сентября 15-летний парень пришел в школу в хуторе Красный Десант и отказался снять с лица маску, когда его об этом попросила вахтерша. Вместо этого он достал нож и напал на несколько человек.

Во время нападения никто не погиб, а фигуранта задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас он находится под стражей, а эта мера будет действовать до февраля.

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«В ростовском „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ решили отправить парня в московский медцентр психиатрии и наркологии имени Сербского», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что в учреждении проведут дополнительные обследования психики. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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