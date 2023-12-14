В Москву отправят подростка, устроившего резню в школе в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Напомним, что утром 11 сентября 15-летний парень пришел в школу в хуторе Красный Десант и отказался снять с лица маску, когда его об этом попросила вахтерша. Вместо этого он достал нож и напал на несколько человек.
Во время нападения никто не погиб, а фигуранта задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас он находится под стражей, а эта мера будет действовать до февраля.
«В ростовском „Бюро судебно-медицинской экспертизы“ решили отправить парня в московский медцентр психиатрии и наркологии имени Сербского», — пишет Telegram-канал.
Отмечается, что в учреждении проведут дополнительные обследования психики. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.