rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

В Ростове-на-Дону 14 декабря закрыли МРЭО на Сельмаше

В Ростове-на-Дону 14 декабря закрыли МРЭО на Сельмаше

14 декабря 2023, 07:01
Фото: Джамиля Омарова/Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону 14 декабря закрыли МРЭО на Сельмаше
В Ростове-на-Дону в четверг, 14 декабря, временно закрыли отделение №1 МРЭО ГИБДД, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Речь идет об отделении, которое находится на улице 50-летия Ростсельмаша, 15. Местные жители не смогут сюда обратиться за госуслугами, так как сейчас проводятся технические работы.

«Получить услуги можно в других отделениях, которые находятся на Доватора, 154, а также в Новочеркасске на улице Щорса, 99а», — предупредили горожан.

Более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда
Узнать подробнее

С чем именно связаны работы, в сообщении не раскрывается.

Ранее власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололедаШколу закрыли после массового отравления детей в Волгодонске«Траст» закрыл сделку по продаже «Костромского завода строительных материалов»
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Госуслуги#Аэропорт#ГИБДД#Технические работы#Сельмаш#Доватора
Подпишитесь
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
Сегодня, 06:39
Снежную бурю прогнозируют в Ростовской области 14 декабря
Сегодня, 07:47
Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому году
Сегодня, 07:45
Движение трамваев и троллейбусов могут восстановить в Ростове-на-Дону 14 декабря
Сегодня, 05:28
Пора готовиться к аномалиям: метеоролог Вильфанд рассказал, чего ждать Ростове
Сегодня, 07:50
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29