В Ростове-на-Дону 14 декабря закрыли МРЭО на Сельмаше

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Речь идет об отделении, которое находится на улице 50-летия Ростсельмаша, 15. Местные жители не смогут сюда обратиться за госуслугами, так как сейчас проводятся технические работы.
«Получить услуги можно в других отделениях, которые находятся на Доватора, 154, а также в Новочеркасске на улице Щорса, 99а», — предупредили горожан.
С чем именно связаны работы, в сообщении не раскрывается.
Ранее власти рассказали, будут ли открывать аэропорт в Ростове после краснодарского. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.