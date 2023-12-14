В Ростове в Левенцовке построили новую школу на 1,1 тысячи учеников

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В среду, 13 декабря, донской губернатор объявил, что в Ростове закончили строительство двух значимых объектов. Первым стал мост через Ростовское море, который станет значимым объектом транспортной инфраструктуры Ростова и позволит разгрузить дорожную обстановку на северо-востоке города.
Вторым завершенным объектом стала школа в Левенцовском районе, которая позволит обучать 1,1 тысячи детей.
Новая школа представляет собой трехэтажное здание с большим спортзалом, благоустроенной территорией, детскими площадками и собственным стадионом для игры в футбол и спортивных занятий.
«В этом же районе завершаются работы по созданию ещё одной школы на 1275 мест», — добавил губернатор Голубев.