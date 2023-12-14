В Ростове в Левенцовке построили новую школу на 1,1 тысячи учеников

В среду, 13 декабря, донской губернатор объявил, что в Ростове закончили строительство двух значимых объектов. Первым стал мост через Ростовское море, который станет значимым объектом транспортной инфраструктуры Ростова и позволит разгрузить дорожную обстановку на северо-востоке города.