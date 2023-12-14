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В Ростове в Левенцовке построили новую школу на 1,1 тысячи учеников

В Ростове в Левенцовке построили новую школу на 1,1 тысячи учеников

14 декабря 2023, 13:38
Фото: /t.me/golubev_vu
В Ростове в Левенцовке построили новую школу на 1,1 тысячи учеников
В Ростове закончили строительство новой школы в Левенцовском микрорайоне, рассчитанной на 1100 учащихся, об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В среду, 13 декабря, донской губернатор объявил, что в Ростове закончили строительство двух значимых объектов. Первым стал мост через Ростовское море, который станет значимым объектом транспортной инфраструктуры Ростова и позволит разгрузить дорожную обстановку на северо-востоке города.

Вторым завершенным объектом стала школа в Левенцовском районе, которая позволит обучать 1,1 тысячи детей.

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Новая школа представляет собой трехэтажное здание с большим спортзалом, благоустроенной территорией, детскими площадками и собственным стадионом для игры в футбол и спортивных занятий.

«В этом же районе завершаются работы по созданию ещё одной школы на 1275 мест», — добавил губернатор Голубев.

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