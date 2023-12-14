В Ростовской области бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно ходить в музеи

Такое право получат все категории военнослужащих вне зависимости от того, прибыли ли они на службу в рамках мобилизации, начали служить по контракту или стали добровольцами. Прежде всего это касается близких участников СВО, а после и самих военных, которые смогут посетить учреждения культуры после возвращения из зоны соприкосновения.