rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В Ростовской области бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно ходить в музеи

В Ростовской области бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно ходить в музеи

14 декабря 2023, 16:13
Фото: 1MI
В Ростовской области бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно ходить в музеи
Участники СВО из Ростовской области и члены их семьи смогут бесплатно ходить в музеи, об этом рассказал портал ТАСС.
Сюжет
СВО

В четверг, 14 декабря, стало известно, что военнослужащим, участникам СВО из Ростовской области, и их семьям с 1 января 2024 года предоставят право бесплатно посещать государственные музеи.

Такое право получат все категории военнослужащих вне зависимости от того, прибыли ли они на службу в рамках мобилизации, начали служить по контракту или стали добровольцами. Прежде всего это касается близких участников СВО, а после и самих военных, которые смогут посетить учреждения культуры после возвращения из зоны соприкосновения.

Заключительный этап благоустройства захоронений участников СВО начали на Аллее Героев
Узнать подробнее

В издании добавили, что в настоящий момент в Ростовской области для участников СВО ввели более 35 мер поддержки участников СВО и их семей, среди них компенсация оплаты ЖКУ и капремонта, которая также начнет действовать с 1 января.

Ранее бойцам СВО из Ростовской области продлили кредитные каникулы на 2024 год.

Читайте также:
В Ростовской области расширили меры поддержки семей участников СВОГубернатор Андрей Воробьев принял участие в телемосте с участниками СВО и их роднымиПортреты участников СВО выставили рядом с администрацией Ростова
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Капремонт#СВО#Кредитные каникулы#Последние новости Ростова на сегодня#Помощь военнослужащим-участникам СВО#Военнослужащие#Помощь участникам СВО в Ростове#Ростов#Помощь участникам спецоперации в Ростовской области#Меры поддержки#Музеи#Происшествия
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Сегодня, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Сегодня, 14:27
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Сегодня, 13:03
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Сегодня, 12:38
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Сегодня, 12:28
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Сегодня, 07:29