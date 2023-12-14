В Ростовской области бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно ходить в музеи

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В четверг, 14 декабря, стало известно, что военнослужащим, участникам СВО из Ростовской области, и их семьям с 1 января 2024 года предоставят право бесплатно посещать государственные музеи.
Такое право получат все категории военнослужащих вне зависимости от того, прибыли ли они на службу в рамках мобилизации, начали служить по контракту или стали добровольцами. Прежде всего это касается близких участников СВО, а после и самих военных, которые смогут посетить учреждения культуры после возвращения из зоны соприкосновения.
В издании добавили, что в настоящий момент в Ростовской области для участников СВО ввели более 35 мер поддержки участников СВО и их семей, среди них компенсация оплаты ЖКУ и капремонта, которая также начнет действовать с 1 января.
Ранее бойцам СВО из Ростовской области продлили кредитные каникулы на 2024 год.