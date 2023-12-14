В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Портал «МК. Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники объявил, что в четверг, 14 декабря, в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры и машины с прицепом.
По предварительным данным, около 08.30 мск в Белокалитвинской районе на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» столкнулись фура и автомобиль с прицепом, в котором находились две лошади.
Фура слетела с дороги и вылетела в кювет неподалеку от поворота к поселку Богураевскому, а вот прицеп с животными якобы оказался полностью уничтожен. По словам очевидцев, одну лошадь от удара разорвало, а вторая погибла от многочисленных переломов.
Журналисты запросили информацию об инциденте в пресс-службе ГИБДД, данные уточняются. Судьба водителей пока также неизвестна.
Ранее водителей предупредили о сильной метели на трассе М-4 «Дон» в ближайшие дни.