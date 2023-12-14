В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой

Фура слетела с дороги и вылетела в кювет неподалеку от поворота к поселку Богураевскому, а вот прицеп с животными якобы оказался полностью уничтожен. По словам очевидцев, одну лошадь от удара разорвало, а вторая погибла от многочисленных переломов.