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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой

В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой

14 декабря 2023, 15:52
Фото: Midjourney
В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой
В Ростовской области две лошади стали жертвами жесткой аварии в Белокалитвинском районе, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «МК. Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники объявил, что в четверг, 14 декабря, в Ростовской области произошло ДТП с участием фуры и машины с прицепом.

По предварительным данным, около 08.30 мск в Белокалитвинской районе на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» столкнулись фура и автомобиль с прицепом, в котором находились две лошади.

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Фура слетела с дороги и вылетела в кювет неподалеку от поворота к поселку Богураевскому, а вот прицеп с животными якобы оказался полностью уничтожен. По словам очевидцев, одну лошадь от удара разорвало, а вторая погибла от многочисленных переломов.

Журналисты запросили информацию об инциденте в пресс-службе ГИБДД, данные уточняются. Судьба водителей пока также неизвестна.

Ранее водителей предупредили о сильной метели на трассе М-4 «Дон» в ближайшие дни.

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