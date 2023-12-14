В Ростовской области искусственный интеллект начнут использовать в судах

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На днях власти Ростовской области обсудили возможность внедрения проектов с искусственным интеллектом (далее ИИ) в ключевые отрасли и социальную сферу региона. Минцифры Ростовской области заявили, что в 2023 году удалось отработать пилотный проект по применению ИИ в департаменте мировых судей, теперь технологии планируют внедрить на всех 230 участках.
Так ИИ сможет выполнять простую работу, в том числе формировать протоколы заседаний.
Кроме того, уже с января 2024 года планируется реализовать еще один проект — использовать ИИ для обработки обращений дончан по вопросам ЖКХ. ИИ поможет специалистам распределить обращения по группам и категориям, чтобы упростить работу сотрудникам сферы ЖКХ.
Ранее в Ростовской области снова начали искать председателя донского облсуда.