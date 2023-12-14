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Published Сегодня, 14:16

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Updated Сегодня, 14:18

В Ростовской области искусственный интеллект начнут использовать в судах

В Ростовской области искусственный интеллект начнут использовать в судах

14 декабря 2023, 14:16
Фото: Midjourney
В Ростовской области искусственный интеллект начнут использовать в судах
В судах Ростовской области собираются применять искусственный интеллект, об этом объявили в пресс-службе правительства региона.

На днях власти Ростовской области обсудили возможность внедрения проектов с искусственным интеллектом (далее ИИ) в ключевые отрасли и социальную сферу региона. Минцифры Ростовской области заявили, что в 2023 году удалось отработать пилотный проект по применению ИИ в департаменте мировых судей, теперь технологии планируют внедрить на всех 230 участках.

Так ИИ сможет выполнять простую работу, в том числе формировать протоколы заседаний.

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Кроме того, уже с января 2024 года планируется реализовать еще один проект — использовать ИИ для обработки обращений дончан по вопросам ЖКХ. ИИ поможет специалистам распределить обращения по группам и категориям, чтобы упростить работу сотрудникам сферы ЖКХ.

Ранее в Ростовской области снова начали искать председателя донского облсуда.

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