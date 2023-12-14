В Ростовской области искусственный интеллект начнут использовать в судах

На днях власти Ростовской области обсудили возможность внедрения проектов с искусственным интеллектом (далее ИИ) в ключевые отрасли и социальную сферу региона. Минцифры Ростовской области заявили, что в 2023 году удалось отработать пилотный проект по применению ИИ в департаменте мировых судей, теперь технологии планируют внедрить на всех 230 участках.