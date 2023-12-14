В Ростовской области перед Новым годом усилили охрану елей от незаконной вырубки

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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В четверг, 14 декабря, в ведомстве объявили, что в Ростовской области усилили охрану хвойных деревьев на землях лесного фонда. Эти работы проводят, чтобы пресечь и выявить факты незаконной вырубки праздничных деревьев — елей, сосен и других хвойных пород.
Сейчас специалисты Минприроды патрулируют земли лесного фонда и применяют фотоловушки, чтобы своевременно засечь нарушителей и не допустить незаконной вырубки деревьев.
Напомним, ранее корреспондент RostovGazeta рассказал ростовчанам, где и за сколько можно купить елку к Новому году.